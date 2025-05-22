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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последний звонок прозвенел в Абхазии
Последний звонок прозвенел в Абхазии
Sputnik Абхазия
В этом году 153 школы республики выпустят 1889 человек, на 98 больше, чем в прошлом году. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Последний звонок прозвенел в Абхазии. Торжественные линейки в школах начались с поднятия государственного флага. Школьники подготовили танцы, песни, по традиции писали друг другу пожелания прямо на белых рубашках.Выпускников поздравило и руководство страны. Президент Бадра Гунба посетил мероприятие в гудаутской школе №1, пожелал выпускникам высоких достижений, поблагодарил учителей за труд.Министр просвещения Хана Гунба побывала на торжественной линейке в сухумской школе №1 имени Баграта Шинкуба, пожелала выпускникам успехов и побед на жизненном пути.В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них - кандидаты на золотую медаль. Из первых классов выпустились более 2500 учеников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prezident-badra-gunba-prinyal-uchastie-v-poslednem-zvonke-v-gudautskoy-shkole-1055023669.html
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Последний звонок прозвенел в Абхазии

12:08 22.05.2025 (обновлено: 13:09 22.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследний звонок в Абхазии
Последний звонок в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В этом году 153 школы республики выпустят 1889 человек, на 98 больше, чем в прошлом году.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Последний звонок прозвенел в Абхазии.
Торжественные линейки в школах начались с поднятия государственного флага. Школьники подготовили танцы, песни, по традиции писали друг другу пожелания прямо на белых рубашках.
Выпускников поздравило и руководство страны. Президент Бадра Гунба посетил мероприятие в гудаутской школе №1, пожелал выпускникам высоких достижений, поблагодарил учителей за труд.
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследний звонок в Абхазии
Последний звонок в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследний звонок в Абхазии
Последний звонок в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследний звонок в Абхазии
Последний звонок в Абхазии - Sputnik Абхазия
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Последний звонок в Абхазии
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Последний звонок в Абхазии
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Последний звонок в Абхазии
Министр просвещения Хана Гунба побывала на торжественной линейке в сухумской школе №1 имени Баграта Шинкуба, пожелала выпускникам успехов и побед на жизненном пути.
В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них - кандидаты на золотую медаль. Из первых классов выпустились более 2500 учеников.
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил последний звонок в гудаутской школе №1 - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
В Абхазии
Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе
09:59
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