https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/posledniy-zvonok-prozvenel-v-abkhazii-1055027583.html

Последний звонок прозвенел в Абхазии

Последний звонок прозвенел в Абхазии

Sputnik Абхазия

В этом году 153 школы республики выпустят 1889 человек, на 98 больше, чем в прошлом году. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T12:08+0300

2025-05-22T12:08+0300

2025-05-22T13:09+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/16/1055025001_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8c39fd572bf0a7f36ef30f10a826de5c.jpg

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Последний звонок прозвенел в Абхазии. Торжественные линейки в школах начались с поднятия государственного флага. Школьники подготовили танцы, песни, по традиции писали друг другу пожелания прямо на белых рубашках.Выпускников поздравило и руководство страны. Президент Бадра Гунба посетил мероприятие в гудаутской школе №1, пожелал выпускникам высоких достижений, поблагодарил учителей за труд.Министр просвещения Хана Гунба побывала на торжественной линейке в сухумской школе №1 имени Баграта Шинкуба, пожелала выпускникам успехов и побед на жизненном пути.В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них - кандидаты на золотую медаль. Из первых классов выпустились более 2500 учеников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prezident-badra-gunba-prinyal-uchastie-v-poslednem-zvonke-v-gudautskoy-shkole-1055023669.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости