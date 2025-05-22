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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T18:11+0300

2025-05-22T18:11+0300

2025-05-22T18:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В пятницу, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до 26°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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