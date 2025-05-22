Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая

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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
2024 шықәсазтәи атәанчахәытә фонд абиуџьет аҳасабырба рыдыркылеит Жәлар реизараҿы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи ашколқәа рҿы лаҵарамза 22 рзы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы гоит
13:34
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Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
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Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
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Новости 14.30
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День памяти жертв Кавказской войны
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27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
18:17
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Главные темы
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3 мин
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Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
18:34
16 мин
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Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
18:50
10 мин
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Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
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12 мин
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21:31
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Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
21:34
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Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
21:50
10 мин
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Бганба: Гагра акурорттә аамҭа аҽазыҟаҵара атәы
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Иактуалтәу ахҳәаа
Афорум "Интермузеи" аҿы Арсалиаԥҳа ажәахә ҟалҵеит Москва
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Галский район: ЖКХ, свалка, дороги
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Такие обстоятельства
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T18:11+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В пятницу, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до 26°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая

18:11 22.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗакат на каштаке
Закат на каштаке - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В пятницу, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до 26°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.
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