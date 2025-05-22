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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T18:11+0300
2025-05-22T18:11+0300
2025-05-22T18:11+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В пятницу, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до 26°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В пятницу, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до 26°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.