https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/rosaviatsiya-vydala-dopuski-na-reysy-v-sukhum-iz-trekh-rossiyskikh-gorodov-1055035031.html

Росавиация выдала допуски на рейсы в Сухум из трех российских городов

Росавиация выдала допуски на рейсы в Сухум из трех российских городов

Sputnik Абхазия

Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1... 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T16:00+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Росавиация выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика и Уфы, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Рейсы Нальчик - Сухум два раза в неделю будет выполнять компания "ЮВТ-Аэро". Самолеты этой же компании с 1 мая летают из Москвы в Абхазию и обратно.Рейсы из Казани и Уфы будет выполнять компания "Северный ветер". Из Татарстана самолеты будут летать пять раз в неделю, из Башкортостана - семь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/reysy-nizhniy-novgorod--sukhum-budut-vypolnyatsya-po-pyatnitsam-s-30-maya-1054918650.html

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