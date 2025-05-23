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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-24-i-25-maya-1055041178.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием как теплого сектора южного циклона, так и юго-западной окраины антициклона... 23.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-23T16:36+0300
2025-05-23T16:36+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 50-90%.
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абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 мая

16:36 23.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукВесна в городе 2025
Весна в городе 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием как теплого сектора южного циклона, так и юго-западной окраины антициклона с севера.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-90%.
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