https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/minturizma-zaymetsya-razvitiem-tursfery-v-vostochnoy-abkhazii-1055050561.html
Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии
Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии
Sputnik Абхазия
Новый глава минтуризма посетил с рабочей поездкой самые популярные туробъекты Очамчырского и Ткуарчалского районов. 24.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-24T09:11+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Минтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале. "Министерство туризма готово поддержать развитие восточной Абхазии в сфере туризма. Будем работать над тем, чтобы привлекать туристов со всех уголков России и мира", — подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prognozy-selskiy-turizm-i-plany-logua-rasskazal-o-planakh-na-novoy-dolzhnosti-1055037794.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии
Новый глава минтуризма посетил с рабочей поездкой самые популярные туробъекты Очамчырского и Ткуарчалского районов.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik.
Минтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале.
Логуа подчеркнул, что все больше людей приезжает в Абхазию, чтобы отдохнуть от городской суеты, и в восточных районах можно развивать экологический и аграрный туризм.
"Министерство туризма готово поддержать развитие восточной Абхазии в сфере туризма. Будем работать над тем, чтобы привлекать туристов со всех уголков России и мира", — подчеркнул он.