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Исторический ликбез
Егор Яковлев. Русские имена на карте мира
14:04
22 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Мировые острова с русскими именами
14:33
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/minturizma-zaymetsya-razvitiem-tursfery-v-vostochnoy-abkhazii-1055050561.html
Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии
Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии
Sputnik Абхазия
Новый глава минтуризма посетил с рабочей поездкой самые популярные туробъекты Очамчырского и Ткуарчалского районов. 24.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Минтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале. "Министерство туризма готово поддержать развитие восточной Абхазии в сфере туризма. Будем работать над тем, чтобы привлекать туристов со всех уголков России и мира", — подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prognozy-selskiy-turizm-i-plany-logua-rasskazal-o-planakh-na-novoy-dolzhnosti-1055037794.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм

Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии

09:11 24.05.2025
© Foto / Министерство туризма АбхазииМинистр туризма посетил с рабочей поездкой Очамчырский и Ткуарчалский районы
Министр туризма посетил с рабочей поездкой Очамчырский и Ткуарчалский районы - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2025
© Foto / Министерство туризма Абхазии
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Новый глава минтуризма посетил с рабочей поездкой самые популярные туробъекты Очамчырского и Ткуарчалского районов.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Минтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале.
Логуа подчеркнул, что все больше людей приезжает в Абхазию, чтобы отдохнуть от городской суеты, и в восточных районах можно развивать экологический и аграрный туризм.
"Министерство туризма готово поддержать развитие восточной Абхазии в сфере туризма. Будем работать над тем, чтобы привлекать туристов со всех уголков России и мира", — подчеркнул он.
Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
В Абхазии
Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности
22 мая, 18:32
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