https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/minturizma-zaymetsya-razvitiem-tursfery-v-vostochnoy-abkhazii-1055050561.html

Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии

Минтуризма займется развитием турсферы в восточной Абхазии

Sputnik Абхазия

Новый глава минтуризма посетил с рабочей поездкой самые популярные туробъекты Очамчырского и Ткуарчалского районов. 24.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Минтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале. "Министерство туризма готово поддержать развитие восточной Абхазии в сфере туризма. Будем работать над тем, чтобы привлекать туристов со всех уголков России и мира", — подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prognozy-selskiy-turizm-i-plany-logua-rasskazal-o-planakh-na-novoy-dolzhnosti-1055037794.html

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