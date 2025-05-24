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Исторический ликбез
Егор Яковлев. Русские имена на карте мира
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Исторический ликбез
Егор Яковлев. Мировые острова с русскими именами
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом. - Sputnik Абхазия, 1920
Великая Победа — 80
Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/obnaruzheny-zakhoroneniya-krasnoarmeytsev-iz-abkhazii-pogibshikh-v-estonskoy-ssr-v-1944-godu-1055051792.html
Обнаружены захоронения красноармейцев из Абхазии, погибших в Эстонской ССР в 1944 году
Обнаружены захоронения красноармейцев из Абхазии, погибших в Эстонской ССР в 1944 году
Sputnik Абхазия
Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 24.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-24T12:30+0300
2025-05-24T13:01+0300
великая победа — 80
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Стали известны места захоронения ряда красноармейцев, уроженцев Абхазии, погибших на территории Эстонской ССР в 1944 году, написал в соцсетях историк Николай Медвенский.В списке числятся: Иван Ашуба, Иоханнес Бенке, Александр Вуурман, Генрих Глюк, Виктор Капш, Давид Кварацхелия, Нурбей Квициния, Роберт Кнут, Роберт Когудус, Виктор Курви, Илья Кутелия, Генрих Людвиг, Андрес Пендер, Ашот Пилосян, Альберт Райхенбах, Эрни Рамялг, Роберт Сарбо, Александр Сахкар, Вильгельм Симмер, Александр Соэ, Енок Торос(в)ян, Константин Эмухвари, Завян Ятунян.Медвенский попросил родственников бойцов, обладающих какой-либо информацией о них, обязательно связаться с ним.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/mogily-geroya-sssr-nikolaya-khodosova-i-ego-suprugi-privedut-v-poryadok-v-sukhume-1054773119.html
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Обнаружены захоронения красноармейцев из Абхазии, погибших в Эстонской ССР в 1944 году

12:30 24.05.2025 (обновлено: 13:01 24.05.2025)
© Sputnik / Анатолий ГаранинВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Анатолий Гаранин
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Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Стали известны места захоронения ряда красноармейцев, уроженцев Абхазии, погибших на территории Эстонской ССР в 1944 году, написал в соцсетях историк Николай Медвенский.
"С большой долей вероятности места и обстоятельства их гибели до сих пор оставались неизвестными", - написал в соцсетях историк Николай Медвенский.
В списке числятся: Иван Ашуба, Иоханнес Бенке, Александр Вуурман, Генрих Глюк, Виктор Капш, Давид Кварацхелия, Нурбей Квициния, Роберт Кнут, Роберт Когудус, Виктор Курви, Илья Кутелия, Генрих Людвиг, Андрес Пендер, Ашот Пилосян, Альберт Райхенбах, Эрни Рамялг, Роберт Сарбо, Александр Сахкар, Вильгельм Симмер, Александр Соэ, Енок Торос(в)ян, Константин Эмухвари, Завян Ятунян.
Медвенский попросил родственников бойцов, обладающих какой-либо информацией о них, обязательно связаться с ним.
Могилы Героя Советского Союза Николая Ходосова и его жены Марии Котляровой на Лечкопском кладбище - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2025
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