https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/obnaruzheny-zakhoroneniya-krasnoarmeytsev-iz-abkhazii-pogibshikh-v-estonskoy-ssr-v-1944-godu-1055051792.html

Обнаружены захоронения красноармейцев из Абхазии, погибших в Эстонской ССР в 1944 году

Обнаружены захоронения красноармейцев из Абхазии, погибших в Эстонской ССР в 1944 году

Sputnik Абхазия

Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 24.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Стали известны места захоронения ряда красноармейцев, уроженцев Абхазии, погибших на территории Эстонской ССР в 1944 году, написал в соцсетях историк Николай Медвенский.В списке числятся: Иван Ашуба, Иоханнес Бенке, Александр Вуурман, Генрих Глюк, Виктор Капш, Давид Кварацхелия, Нурбей Квициния, Роберт Кнут, Роберт Когудус, Виктор Курви, Илья Кутелия, Генрих Людвиг, Андрес Пендер, Ашот Пилосян, Альберт Райхенбах, Эрни Рамялг, Роберт Сарбо, Александр Сахкар, Вильгельм Симмер, Александр Соэ, Енок Торос(в)ян, Константин Эмухвари, Завян Ятунян.Медвенский попросил родственников бойцов, обладающих какой-либо информацией о них, обязательно связаться с ним.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/mogily-geroya-sssr-nikolaya-khodosova-i-ego-suprugi-privedut-v-poryadok-v-sukhume-1054773119.html

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