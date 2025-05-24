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Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Владислава Ардзинба открылся в Сухуме
Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Владислава Ардзинба открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Турнир продлится два дня, участие в нем примут более 170 спортсменов из Абхазии и регионов России. 24.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-24T14:01+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский турнир по вольной борьбе, приуроченный к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, открылся во Дворце спорта имени Сергея Багапш. На открытии присутствовали супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения, вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, именитые спортсмены Раш Хутаба, Борис Багателия, заслуженный тренер по вольной борьбе Дзука Бения и многие другие. Соревнования продлятся два дня. В них примут примут участие более 170 спортсменов 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения из Абхазии, Адыгеи, Севастополя, Сочи, Краснодара. Основатель современного абхазского государства, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 80 лет назад, 14 мая 1945 года. Решением Бадры Гунба 2025 год объявлен годом Владислава Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/legkoatleticheskiy-kross-bolshie-zabegi-nartov-proshel-v-sukhume-1055044060.html
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Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Владислава Ардзинба открылся в Сухуме
Турнир продлится два дня, участие в нем примут более 170 спортсменов из Абхазии и регионов России.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский турнир по вольной борьбе, приуроченный к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, открылся во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
На открытии присутствовали супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения, вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, именитые спортсмены Раш Хутаба, Борис Багателия, заслуженный тренер по вольной борьбе Дзука Бения и многие другие.
"Я хочу пожелать вам, чтобы каждый поединок был честным, захватывающим, зрелищным, чтобы судейство было непредвзятым, чтобы этот турнир стал трамплином для новых достижений", — подчеркнул Беслан Бигвава.
Соревнования продлятся два дня. В них примут примут участие более 170 спортсменов 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения из Абхазии, Адыгеи, Севастополя, Сочи, Краснодара.
Основатель современного абхазского государства, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 80 лет назад, 14 мая 1945 года. Решением Бадры Гунба 2025 год объявлен годом Владислава Ардзинба.