https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/vystavka-igorya-panchenko-otkrylas-v-sukhume-1055054347.html

Выставка Игоря Панченко открылась в Сухуме

Выставка Игоря Панченко открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. 24.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-24T19:01+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна" открылась в "The Wall Gallery" в Сухуме. По его словам, картины отражают различные этапы художественного воплощения, они написаны в разных техниках и в них отражается разнообразный колорит. "Все время хочется меняться, потому что если ты повторяешь одно и то же долгие годы, это может заставить тебя скучать. Я как ребенок в этом смысле, меня смущает эта скука — дети ищут разнообразия, новые игры. Могу сказать, что целью моего творчества является пробуждение этого внутреннего ребенка", —подчеркнул Панченко. Всего на выставке представлено 10 работ. Посмотреть их можно в течение трех недель. Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/posvyaschennaya-zhertvam-kavkazskoy-voyny-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-sukhume-1055009593.html

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