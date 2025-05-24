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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/vystavka-igorya-panchenko-otkrylas-v-sukhume-1055054347.html
Выставка Игоря Панченко открылась в Сухуме
Выставка Игоря Панченко открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. 24.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна" открылась в "The Wall Gallery" в Сухуме. По его словам, картины отражают различные этапы художественного воплощения, они написаны в разных техниках и в них отражается разнообразный колорит. "Все время хочется меняться, потому что если ты повторяешь одно и то же долгие годы, это может заставить тебя скучать. Я как ребенок в этом смысле, меня смущает эта скука — дети ищут разнообразия, новые игры. Могу сказать, что целью моего творчества является пробуждение этого внутреннего ребенка", —подчеркнул Панченко. Всего на выставке представлено 10 работ. Посмотреть их можно в течение трех недель. Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/posvyaschennaya-zhertvam-kavkazskoy-voyny-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-sukhume-1055009593.html
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абхазия, новости, культура, сухум
абхазия, новости, культура, сухум

Выставка Игоря Панченко открылась в Сухуме

19:01 24.05.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Игоря Панченко
Выставка Игоря Панченко - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна" открылась в "The Wall Gallery" в Сухуме.
"Здесь представлены работы с 2014 по 2023 годы. Собраны совершенно разные этапы моего развития", — рассказал художник.
По его словам, картины отражают различные этапы художественного воплощения, они написаны в разных техниках и в них отражается разнообразный колорит.
"Все время хочется меняться, потому что если ты повторяешь одно и то же долгие годы, это может заставить тебя скучать. Я как ребенок в этом смысле, меня смущает эта скука — дети ищут разнообразия, новые игры. Могу сказать, что целью моего творчества является пробуждение этого внутреннего ребенка", —подчеркнул Панченко.
Выставка картин художника Бориса Ашуба Между двумя берегами - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
В Абхазии
Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме
21 мая, 14:52
Всего на выставке представлено 10 работ. Посмотреть их можно в течение трех недель.
Игорь Панченко родился в 1966 году в Сухуме. Пишет картины с шести лет. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.
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