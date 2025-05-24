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XVIII Республиканская спартакиада школьников открылась в Сухуме

XVIII Республиканская спартакиада школьников открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Спартакиада будет проходить до 19 июня, в ней примут участие около 1200 школьников из всех районов Абхазии. 24.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-24T15:46+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. XVIII Республиканская спартакиада школьников открылась на республиканском стадионе в Сухуме.Она посвящена 80-летию Победы и 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.В открытии спартакиады приняли участие премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Вараздат Маносян, министр просвещения Хана Гунба, руководитель управления образования администрации столицы Астанда Таркил.Министр просвещения Хана Гунба также поздравила школьников с этим событием и пожелала удачных выступлений. "Каждой команде я желаю удачи, пусть эта спартакиада станет для вас площадкой, на которой вы сможете продемонстрировать свои спортивные достижения, и самое главное - командный дух", - отметила Гунба. В спартакиаде примут участие около 1200 школьников из всех районов Абхазии. Они будут соревноваться по 14 видам спорта. Спортивное мероприятие будет проходить с 24 мая по 19 июня, организатор - Министерство просвещения Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/respublikanskiy-turnir-po-volnoy-borbe-pamyati-vladislava-ardzinba-otkrylsya-v-sukhume-1055052881.html

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