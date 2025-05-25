https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/doroga-na-auadkharu-otkryta-dlya-proezda-1055056023.html
Дорога на Ауадхару открыта для проезда
Дорога на Ауадхару открыта для проезда
Sputnik Абхазия
В зимний период снег перекрывает дорогу к пансионату "Ауадхара" и перевалу Пыв. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-25T11:36+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Дорога на Ауадхару открыта, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения. Он уточнил, что работы по расчистке дороги от наносов снежных лавин и камней завершены. С 23 мая автотранспорт с туристами уже может доехать до Студенческой поляны и перевала Пыв.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/posrednik-melkumov-o-zakonodatelstve-abkhazii-v-zaschitu-zapovednikov--1054410468.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Дорога на Ауадхару открыта для проезда
В зимний период снег перекрывает дорогу к пансионату "Ауадхара" и перевалу Пыв.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Дорога на Ауадхару открыта, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.
Он уточнил, что работы по расчистке дороги от наносов снежных лавин и камней завершены.
С 23 мая автотранспорт с туристами уже может доехать до Студенческой поляны и перевала Пыв.