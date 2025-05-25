https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/doroga-na-auadkharu-otkryta-dlya-proezda-1055056023.html

Дорога на Ауадхару открыта для проезда

Дорога на Ауадхару открыта для проезда

Sputnik Абхазия

В зимний период снег перекрывает дорогу к пансионату "Ауадхара" и перевалу Пыв. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T11:36+0300

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2025-05-25T11:36+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Дорога на Ауадхару открыта, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения. Он уточнил, что работы по расчистке дороги от наносов снежных лавин и камней завершены. С 23 мая автотранспорт с туристами уже может доехать до Студенческой поляны и перевала Пыв.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/posrednik-melkumov-o-zakonodatelstve-abkhazii-v-zaschitu-zapovednikov--1054410468.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)