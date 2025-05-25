https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/kulturnaya-afisha-abkhazii-dni-nizhnego-novgoroda-den-zaschity-detey-i-spektakli-1055056268.html

Культурная афиша Абхазии: Дни Нижнего Новгорода, День защиты детей и спектакли

Культурная афиша Абхазии: Дни Нижнего Новгорода, День защиты детей и спектакли

Sputnik Абхазия

Культурная афиша с 26 мая по 1 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T18:56+0300

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2025-05-25T18:56+0300

абхазия

культура

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Культурная афиша с 26 мая по 1 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Абхазская госфилармония 20 мая в 18:00 – I Республиканский фестиваль детских музыкальных ансамблей "Лаша́-Лаша́". На сцену выйдут камерные ансамбли музыкальных школ и школ искусств Абхазии. Абхазский Молодежный театр28 мая и 29 в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель". РУСДРАМ 29 мая в 19:00 – спектакль "Клинический случай". Режиссер – Сергей Ефремов. 1 июня в 15:00 – детская постановка "Приключения Буратино". Режиссер – Джамбул Жордания. 1 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер – Денис Хуснияров. Пицундский храм25 мая и 1 июня в 17:00 – концерты органной музыки "От классики до современности" Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.Дни Нижнего НовгородаС 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных ко Дню Нижнего Новгорода. Среди них спектакли, концерты, выставки и инсталляциями, спортивные турниры и этновечер, а также инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".ВыставкиДо конца мая в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте будет проходить выставка фотографий, посвященная махаджирству и соотечественникам за рубежом.До 15 июня в The Wall Gallery в Сухуме будет проходить выставка картин Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна".До 30 мая продлится выставка работ победителей конкурса "Наша общая Победа – 80" в доме детского творчества "Айнар". До конца мая продлится фотовыставка "Жизнь — это Родина", приуроченная к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, в фойе Новоафонской пещеры. До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии.До конца июля будет открыта выставка к 80-летию Владислава Ардзинба "Наша звезда" в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/1054774534.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/vystavka-igorya-panchenko-otkrylas-v-sukhume-1055054347.html

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