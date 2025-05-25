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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного выноса теплого воздуха с юга. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T18:29+0300

2025-05-25T18:29+0300

2025-05-25T18:29+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В понедельник, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии