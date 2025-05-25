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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-maya-1055059928.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного выноса теплого воздуха с юга. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В понедельник, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 мая

18:29 25.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукДети ловят мыльные пузыри на сухумской набережной
Дети ловят мыльные пузыри на сухумской набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного выноса теплого воздуха с юга.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В понедельник, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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