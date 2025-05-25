https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/rossiya-i-ukraina-zavershili-obmen-voennoplennymi-po-formule-1000-na-1000-1055056935.html

Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000

Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000

Sputnik Абхазия

Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T14:04+0300

2025-05-25T14:04+0300

2025-05-25T14:04+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной завершен, сообщили в Министерстве обороны России.Сейчас российские военные находятся в Беларуси, скоро их перевезут в Москву для лечения и реабилитации. Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле. В предыдущие два этапа в РФ вернулись 577 военных и 120 мирных жителей, захваченных, в том числе, в Курской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html

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