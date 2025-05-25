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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/rossiya-i-ukraina-zavershili-obmen-voennoplennymi-po-formule-1000-na-1000-1055056935.html
Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000
Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000
Sputnik Абхазия
Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-25T14:04+0300
2025-05-25T14:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной завершен, сообщили в Министерстве обороны России.Сейчас российские военные находятся в Беларуси, скоро их перевезут в Москву для лечения и реабилитации. Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле. В предыдущие два этапа в РФ вернулись 577 военных и 120 мирных жителей, захваченных, в том числе, в Курской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html
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Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000

14:04 25.05.2025
© Foto / пресс-служба Минобороны РоссииРоссия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000
Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2025
© Foto / пресс-служба Минобороны России
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Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной завершен, сообщили в Министерстве обороны России.
С подконтрольной Киеву территории возвращены еще 303 российских военных. Взамен были переданы 303 бойцов ВСУ.
Сейчас российские военные находятся в Беларуси, скоро их перевезут в Москву для лечения и реабилитации.
Договоренность об обмене была достигнута на переговорах 16 мая в Стамбуле. В предыдущие два этапа в РФ вернулись 577 военных и 120 мирных жителей, захваченных, в том числе, в Курской области.
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