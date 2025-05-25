https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html

Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией

Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T09:00+0300

2025-05-25T09:00+0300

2025-05-25T09:00+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской областью, семь над Крымом.Два дрона сбили над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской, Новгородской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/rossiyskie-voyska-udarili-po-vypuskayuschemu-raketnoe-oruzhie-ukrainskomu-zavodu-1055052216.html

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