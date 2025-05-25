https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html
Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-25T09:00+0300
2025-05-25T09:00+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской областью, семь над Крымом.Два дрона сбили над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской, Новгородской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/rossiyskie-voyska-udarili-po-vypuskayuschemu-raketnoe-oruzhie-ukrainskomu-zavodu-1055052216.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Тульской областью сбили 16 дронов, над Брянской и Калужской - по 14, над Московским регионом и Тверской областью - по 13.
По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской областью, семь над Крымом.
Два дрона сбили над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской, Новгородской областями.