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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html
Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской областью, семь над Крымом.Два дрона сбили над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской, Новгородской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/rossiyskie-voyska-udarili-po-vypuskayuschemu-raketnoe-oruzhie-ukrainskomu-zavodu-1055052216.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Силы ПВО за ночь уничтожили более 100 украинских дронов над Россией

09:00 25.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Тульской областью сбили 16 дронов, над Брянской и Калужской - по 14, над Московским регионом и Тверской областью - по 13.
По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской областью, семь над Крымом.
Два дрона сбили над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской, Новгородской областями.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2025
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