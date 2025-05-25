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Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины

Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины

Sputnik Абхазия

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-25T16:53+0300

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2025-05-25T16:53+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В ночь с 24 на 25 мая российские войска нанесли массированный высокоточный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.Кроме того, в ведомстве рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки.Так, в течение последних суток завершили освобождение населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных БпЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 274 украинских БпЛА, в том числе 194 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 БпЛА, 607 ЗРК, 23 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 564 боевые машины РСЗО, 25 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 949 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html

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