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Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины
Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины
Sputnik Абхазия
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны. 25.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-25T16:53+0300
2025-05-25T16:53+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В ночь с 24 на 25 мая российские войска нанесли массированный высокоточный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.Кроме того, в ведомстве рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки.Так, в течение последних суток завершили освобождение населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных БпЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 274 украинских БпЛА, в том числе 194 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 БпЛА, 607 ЗРК, 23 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 564 боевые машины РСЗО, 25 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-bolee-100-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1055055531.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
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Российские войска нанесли удар по военным предприятиям Украины
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В ночь с 24 на 25 мая российские войска нанесли массированный высокоточный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.
Предприятия занимались выпуском компонентов ракетного оружия, радиоэлектроники, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных БпЛА. Также удары были нанесены по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.
Кроме того, в ведомстве рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки.
Так, в течение последних суток завершили освобождение населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных БпЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 274 украинских БпЛА, в том числе 194 вне зоны СВО.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 БпЛА, 607 ЗРК, 23 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 564 боевые машины РСЗО, 25 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 949 единиц специальной военной автомобильной техники.