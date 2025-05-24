https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/rossiyskie-voyska-udarili-po-vypuskayuschemu-raketnoe-oruzhie-ukrainskomu-zavodu-1055052216.html

Российские войска ударили по выпускающему ракетное оружие украинскому заводу

Российские войска ударили по выпускающему ракетное оружие украинскому заводу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. В ночь с 23 на 24 мая российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по... 24.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-24T13:11+0300

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2025-05-24T13:11+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. В ночь с 23 на 24 мая российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные дроны, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot, сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве также рассказали об успехах российских войск в зоне СВО. Так, за сутки были освобождены населенные пункты Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы JDAM, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 174 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 158 БпЛА, 607 ЗРК, 23 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины РСЗО, 25 233 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 888 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/svo-rossiyskie-voyska-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1055040978.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/svo-popytki-proryva-vsu-v-tetkino--agoniya-kievskogo-rezhima-1054926933.html

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