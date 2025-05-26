https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/vozmozhnost-otkryt-mir-deputat-gosdumy-ob-uproschennoy-protsedure-polucheniya-grazhdanstva-rf-1055071389.html
Возможность открыть мир: депутат Госдумы об упрощенной процедуре получения гражданства РФ
Возможность открыть мир: депутат Госдумы об упрощенной процедуре получения гражданства РФ
Sputnik Абхазия
Видеомост Москва – Сухум – Цхинвал был посвящен вступлению в силу указа Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами Абхазии и... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-26T14:30+0300
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии – это возможность открыть для себя мир, отметил депутат Госдумы Артем Турков во время видеомоста Москва – Сухум – Цхинвал. Обладание российским гражданством открывает возможность путешествовать в различные страны мира, объяснил он. Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, отметил депутат Парламента Инар Гицба. "Российское гражданство дает нам, помимо возможности выхода и такого окна в мир, возможность доступа к качественному образованию и получению различных социальных, в том числе медицинских услуг", — отметил Гицба. Граждане Абхазии смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Технические условия выдачи гражданства РФ в упрощенном порядке будут разработаны компетентными органами России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/dvoynoe-grazhdanstvo-s-rossiey-chto-predusmatrivaet-soglashenie-1054960677.html
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Возможность открыть мир: депутат Госдумы об упрощенной процедуре получения гражданства РФ
14:30 26.05.2025 (обновлено: 15:54 26.05.2025)
Видеомост Москва – Сухум – Цхинвал был посвящен вступлению в силу указа Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии – это возможность открыть для себя мир, отметил депутат Госдумы Артем Турков во время видеомоста Москва – Сухум – Цхинвал.
Обладание российским гражданством открывает возможность путешествовать в различные страны мира, объяснил он.
Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, отметил депутат Парламента Инар Гицба.
"Российское гражданство дает нам, помимо возможности выхода и такого окна в мир, возможность доступа к качественному образованию и получению различных социальных, в том числе медицинских услуг", — отметил Гицба.
Граждане Абхазии смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Технические условия выдачи гражданства РФ в упрощенном порядке будут разработаны компетентными органами России.