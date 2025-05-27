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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Его нам послала судьба: памяти национального лидера Владислава Ардзинба
Его нам послала судьба: памяти национального лидера Владислава Ардзинба
Sputnik Абхазия
Абхазия отметила юбилей своего национального лидера Владислава Ардзинба. 14 мая 2025 года ему исполнилось бы 80. 27.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-27T18:30+0300
2025-05-27T18:30+0300
колумнисты
в абхазии
владислав ардзинба
мнение
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SputnikТо, с каким воодушевлением и искренностью весь народ чествовал память своего первого президента, говорит о многом. Он был нашим, он был настоящим, и его нам послала судьба в самое сложное время. Что было примечательным, так это, конечно же, внимательное и подробное освещение этой яркой даты со стороны самых популярных телевизионных каналов России. Даже мне довелось оказывать посильное содействие в создании автобиографического фильма о жизненном пути Владислава Ардзинба для канала Россия 24. И знаете, что интересно, журналистам хотелось не просто констатировать биографию первого президента, но и пообщаться с его соратниками. Чтобы из первых уст узнать, каким он был, какой был стиль его руководства, как он преодолевал самые сложные проблемы, на кого полагался. И вот тут случилось так, что интервьюируемым приходилось несколько раз делиться своими воспоминаниями. Порой два раза в день и разным представителям СМИ. Это отрадно. Это не просто уважение, не просто дань памяти. Это очень действенный способ донести до российского зрителя правду о нашей истории, верную трактовку тех событий, причины возникновения разногласий с политическим истеблишментом как Грузии, так и России тех времен. Ведь именно под руководством Владислава Ардзинба нам удалось довести войну до победы и потом терпеливо дождаться разворота в нашу сторону – от блокады до признания независимости.Лично мне хотелось бы подчеркнуть, что нашему главнокомандующему удалось в те суровые времена в самые сжатые сроки создать маленькую, но очень боеспособную армию. И это при отсутствии достаточного людского ресурса, почти нулевого экономического потенциала. Любая война – это ежедневный огромный бюджет, который как-то надо создавать. И ведь еще и надо было хоть на минимальном уровне содержать и прокормить массу беженцев, которые вынуждены были бросить дома и уйти с подконтрольных врагу территорий.Но для меня до сих пор остается загадкой, как этот человек смог наладить дисциплину среди тех людей, которых я назвал бы "возмущенными патриотами". Почему я их так называю? Грузинские оккупанты, ворвавшиеся в августе 1992 года в Абхазию, оставили огромное количество видеороликов о своих "подвигах". По ним хорошо видно, из кого состояла та группировка. Руководство Грузии хотело одним махом решить сразу две проблемы – покорить Абхазию и избавиться от нечисти, которой было в избытке в Грузии. Для этого они амнистировали и выпустили из тюрем преступников. Мой тбилисский однокурсник, с которым после войны удалось повстречаться в Москве, благодарил за то, что улицы Тбилиси в те времена очистились от наркоманов, хулиганов, воришек и бродяг. Все рванули в Абхазию, чтобы вдоволь помародерить, чем очень возмутили патриотов. Их "достойно" встретили те самые возмущенные патриоты. И тут уже ни о каком гостеприимстве речи быть не могло. Всех ждала неминуемая расплата. И лишь некоторым из горе-вояк посчастливилось вернуться домой.Возвращаясь к теме дисциплины, проще рассказать одну из историй, которая произошла ближе к лету 1993 года. На тот момент из разрозненных групп был создан Сухумский батальон. И как всегда происходит в процессе формирования, притирки друг к другу, возникали различные моменты. Может, даже неудобные и непривычные для свободолюбивых сухумчан. Жесткое стремление командования к совершенно справедливому в условиях войны единоначалию стало детонатором каких-то недовольств. Вот даже точно не смогу вспомнить, что именно произошло, но мы решили отправить делегацию к самому главному, к Владиславу. Чтобы изложить ему наше видение, наши предложения, наши опасения. Группа представителей возмущенных патриотов уехала в Гудауту. И Владислав их сразу принял и выслушал. Как сейчас вспоминаю, как они вернулись, воодушевленные, в эйфории: "Он все знает! Он все видит! Он нас услышал, и все будет хорошо!" Вот так – коротко и ясно. И все недовольства моментально были сведены на нет. Мы ему верили! Он верил нам! Мы были на единой волне. И только на таком взаимном доверии возможно было организовать боевое слаживание, только так можно было выиграть в той неравной схватке. Светлая память нашему национальному лидеру Владиславу Ардзинба!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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колумнисты, владислав ардзинба, мнение
колумнисты, владислав ардзинба, мнение

Его нам послала судьба: памяти национального лидера Владислава Ардзинба

18:30 27.05.2025
© Foto / из фотоальбома им. Владислава АрдзинбаВладислав Ардзинба
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
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Абхазия отметила юбилей своего национального лидера Владислава Ардзинба. 14 мая 2025 года ему исполнилось бы 80.
Sputnik
То, с каким воодушевлением и искренностью весь народ чествовал память своего первого президента, говорит о многом. Он был нашим, он был настоящим, и его нам послала судьба в самое сложное время.
Много разных мнений есть на тему роли личности в истории. Много сторонников, много и скептиков. Но на примере Владислава можно смело подтвердить, что нам было бы очень сложно выйти победителями в Отечественной войне народа Абхазии, если бы у нас не было такой личности. И уж тем более потом, после победы, выстоять, состояться и доказать всему миру свое право на самостоятельность.
Что было примечательным, так это, конечно же, внимательное и подробное освещение этой яркой даты со стороны самых популярных телевизионных каналов России. Даже мне довелось оказывать посильное содействие в создании автобиографического фильма о жизненном пути Владислава Ардзинба для канала Россия 24.
И знаете, что интересно, журналистам хотелось не просто констатировать биографию первого президента, но и пообщаться с его соратниками. Чтобы из первых уст узнать, каким он был, какой был стиль его руководства, как он преодолевал самые сложные проблемы, на кого полагался. И вот тут случилось так, что интервьюируемым приходилось несколько раз делиться своими воспоминаниями. Порой два раза в день и разным представителям СМИ. Это отрадно. Это не просто уважение, не просто дань памяти. Это очень действенный способ донести до российского зрителя правду о нашей истории, верную трактовку тех событий, причины возникновения разногласий с политическим истеблишментом как Грузии, так и России тех времен. Ведь именно под руководством Владислава Ардзинба нам удалось довести войну до победы и потом терпеливо дождаться разворота в нашу сторону – от блокады до признания независимости.
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2025
В Абхазии
Первый лидер: памяти Владислава Ардзинба
14 мая, 09:00
Лично мне хотелось бы подчеркнуть, что нашему главнокомандующему удалось в те суровые времена в самые сжатые сроки создать маленькую, но очень боеспособную армию. И это при отсутствии достаточного людского ресурса, почти нулевого экономического потенциала. Любая война – это ежедневный огромный бюджет, который как-то надо создавать. И ведь еще и надо было хоть на минимальном уровне содержать и прокормить массу беженцев, которые вынуждены были бросить дома и уйти с подконтрольных врагу территорий.
Но для меня до сих пор остается загадкой, как этот человек смог наладить дисциплину среди тех людей, которых я назвал бы "возмущенными патриотами". Почему я их так называю?
Ни для кого не секрет, что практически вся наша армия состояла из добровольцев. Никого из-под палки или под страхом ответственности в ряды ополченцев не загоняли. Это были в массе своей те, которые просто любили свою Родину, хотели быть на этой земле хозяевами, быть свободными. А тут вдруг из соседнего государства на танках, БТРах, БМПшках, поддерживаемые авиацией приезжает самое настоящее отребье и пытается установить свои порядки, развешивает враждебные нам флаги.
Грузинские оккупанты, ворвавшиеся в августе 1992 года в Абхазию, оставили огромное количество видеороликов о своих "подвигах". По ним хорошо видно, из кого состояла та группировка. Руководство Грузии хотело одним махом решить сразу две проблемы – покорить Абхазию и избавиться от нечисти, которой было в избытке в Грузии. Для этого они амнистировали и выпустили из тюрем преступников. Мой тбилисский однокурсник, с которым после войны удалось повстречаться в Москве, благодарил за то, что улицы Тбилиси в те времена очистились от наркоманов, хулиганов, воришек и бродяг. Все рванули в Абхазию, чтобы вдоволь помародерить, чем очень возмутили патриотов. Их "достойно" встретили те самые возмущенные патриоты. И тут уже ни о каком гостеприимстве речи быть не могло. Всех ждала неминуемая расплата. И лишь некоторым из горе-вояк посчастливилось вернуться домой.
Возвращаясь к теме дисциплины, проще рассказать одну из историй, которая произошла ближе к лету 1993 года. На тот момент из разрозненных групп был создан Сухумский батальон. И как всегда происходит в процессе формирования, притирки друг к другу, возникали различные моменты. Может, даже неудобные и непривычные для свободолюбивых сухумчан. Жесткое стремление командования к совершенно справедливому в условиях войны единоначалию стало детонатором каких-то недовольств.
Вот даже точно не смогу вспомнить, что именно произошло, но мы решили отправить делегацию к самому главному, к Владиславу. Чтобы изложить ему наше видение, наши предложения, наши опасения. Группа представителей возмущенных патриотов уехала в Гудауту. И Владислав их сразу принял и выслушал. Как сейчас вспоминаю, как они вернулись, воодушевленные, в эйфории: "Он все знает! Он все видит! Он нас услышал, и все будет хорошо!" Вот так – коротко и ясно.
И все недовольства моментально были сведены на нет. Мы ему верили! Он верил нам! Мы были на единой волне. И только на таком взаимном доверии возможно было организовать боевое слаживание, только так можно было выиграть в той неравной схватке. Светлая память нашему национальному лидеру Владиславу Ардзинба!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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