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"Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием
"Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием
Sputnik Абхазия
Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве 2 апреля 2025 года. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Фонд "Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе "Ашаны".Для лечения 4-летнего мальчика из Абхазии с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна был необходим генозаместительный препарат "Элевидис", который нужно вводить однократно. Это одно из самых дорогих лекарств в мире, оно стоит около 3 млн долларов. Купить лекарство помог "Круг добра". 23 мая препарат ввели ребенку, сейчас он находится под наблюдением врачей. В фонде "Ашана" уточнили, что этот первый опыт успешного взаимодействия станет основой для будущих совместных проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/fond-ashana-obyavil-sbor-na-operatsii-13-podopechnym-1054913603.html
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абхазия, россия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, россия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"

"Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием

11:47 28.05.2025 (обновлено: 11:52 28.05.2025)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между фондами "Круг добра" и "Ашана"
Подписание соглашения о сотрудничестве между фондами Круг добра и Ашана - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве 2 апреля 2025 года.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Фонд "Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе "Ашаны".
Для лечения 4-летнего мальчика из Абхазии с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна был необходим генозаместительный препарат "Элевидис", который нужно вводить однократно. Это одно из самых дорогих лекарств в мире, оно стоит около 3 млн долларов.
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Фонд "Ашана" объявил сбор на операции 13 подопечным
13 мая, 18:32
Купить лекарство помог "Круг добра". 23 мая препарат ввели ребенку, сейчас он находится под наблюдением врачей.
В фонде "Ашана" уточнили, что этот первый опыт успешного взаимодействия станет основой для будущих совместных проектов.
"Это не только спасение конкретного ребенка, но и шаг к дальнейшим системным изменениям в сфере общественных отношений: укрепление инфраструктуры помощи, прозрачное использование средств и интеграция НКО в государственные программы социальной поддержки и медицинской помощи", — подчеркнули в фонде.
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