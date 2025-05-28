https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/ashana-i-rossiyskiy-fond-krug-dobra-pomogli-rebenku-s-redkim-zabolevaniem-1055093194.html

"Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием

"Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием

Sputnik Абхазия

Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве 2 апреля 2025 года. 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T11:47+0300

2025-05-28T11:47+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Фонд "Ашана" и российский фонд "Круг добра" помогли ребенку с редким заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе "Ашаны".Для лечения 4-летнего мальчика из Абхазии с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна был необходим генозаместительный препарат "Элевидис", который нужно вводить однократно. Это одно из самых дорогих лекарств в мире, оно стоит около 3 млн долларов. Купить лекарство помог "Круг добра". 23 мая препарат ввели ребенку, сейчас он находится под наблюдением врачей. В фонде "Ашана" уточнили, что этот первый опыт успешного взаимодействия станет основой для будущих совместных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/fond-ashana-obyavil-sbor-na-operatsii-13-podopechnym-1054913603.html

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