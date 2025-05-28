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Гунба поздравил сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии с Днем пограничника
Гунба поздравил сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии с Днем пограничника
Sputnik Абхазия
Ежегодно День пограничника в России и ряде стран СНГ отмечают 28 мая. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Бадра Гунба поздравил начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав с Днем пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, что российские пограничники вместе с абхазскими коллегами уже 16 лет надежно защищают границы республики. "В условиях современных вызовов и угроз роль пограничных органов невозможно переоценить. Вы стоите на страже государственных интересов, проявляя высокий профессионализм, стойкость и непоколебимость духа", — говорится в тексте.Гунба пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и успехов в деле служения Отечеству.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/gunba-pozdravil-pogranupravlenie-fsb-rossii-v-abkhazii-s-16-y-godovschinoy-1054685641.html
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абхазия, россия, новости, пограничное управление фсб рф
абхазия, россия, новости, пограничное управление фсб рф

Гунба поздравил сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии с Днем пограничника

16:09 28.05.2025 (обновлено: 16:27 28.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ежегодно День пограничника в России и ряде стран СНГ отмечают 28 мая.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Бадра Гунба поздравил начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав с Днем пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Он подчеркнул, что российские пограничники вместе с абхазскими коллегами уже 16 лет надежно защищают границы республики.
"В условиях современных вызовов и угроз роль пограничных органов невозможно переоценить. Вы стоите на страже государственных интересов, проявляя высокий профессионализм, стойкость и непоколебимость духа", — говорится в тексте.
Гунба пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и успехов в деле служения Отечеству.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2025
В Абхазии
Гунба поздравил Погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной
30 апреля, 18:15
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