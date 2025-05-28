Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Кавказтәи аинвестициатә форум иалахәуп
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ареспубликатә ашколтә спартакиада: иацу ауадаҩрақәеи храс ирылоуи
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Зухба: как эффективнее использовать госсобственность
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Апроект "SputnikPro на Зубовском": аԥсуа журналистцәа рдыррақәа еиздырҳауеит
18:04
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Кавказтәи аинвестициатә форум иалахәуп
18:11
19 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на Кавказском инвестфоруме: важные аспекты
18:35
13 мин
Турбаза
Турсфера Абхазии: стратегия развития и законы
18:48
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Апроект "SputnikPro на Зубовском": аԥсуа журналистцәа рдыррақәа еиздырҳауеит
21:04
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Кавказтәи аинвестициатә форум иалахәуп
21:11
19 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на Кавказском инвестфоруме: важные аспекты
21:35
13 мин
Турбаза
Турсфера Абхазии: стратегия развития и законы
21:48
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҳҭнықалақь ацхыраара лас аԥхын аусура шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәдоуҭа араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
13:34
27 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Посредник
Миносян о задачах на посту вице-премьера
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Динамика бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
18:05
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
18:21
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги курсов по подготовке кадров для турсферы Абхазии
18:34
13 мин
Посредник
Миносян о задачах на посту вице-премьера
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
21:05
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
21:21
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги курсов по подготовке кадров для турсферы Абхазии
21:34
13 мин
Посредник
Миносян о задачах на посту вице-премьера
21:48
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/grazhdan-turtsii-i-azerbaydzhana-zaderzhali-za-popytku-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-1055103137.html
Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии
Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии
Sputnik Абхазия
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T20:18+0300
2025-05-28T20:18+0300
в абхазии
абхазия
новости
государственная граница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:453:2780:2016_1920x0_80_0_0_e6215b7e601b8f96332517e92500b9a3.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Очередной канал незаконного пересечения госграницы по реке Ингур выявили сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности.В мае они задержали две группы иностранцев. В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен, находящийся в международном розыске за заказное убийство, и Доган Берсан, также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков. Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Азизов и Намаз Тахмазли хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии. Возбуждены уголовные дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/badra-gunba-pozdravil-lichnyy-sostav-pogranupravleniya-fsb-rossii-s-dnem-pogranichnika-1055098794.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_982791cff883b1127a791747fa685169.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, государственная граница
абхазия, новости, государственная граница

Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии

20:18 28.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Очередной канал незаконного пересечения госграницы по реке Ингур выявили сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности.
В мае они задержали две группы иностранцев. В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен, находящийся в международном розыске за заказное убийство, и Доган Берсан, также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков.
Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Азизов и Намаз Тахмазли хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии.
Возбуждены уголовные дела.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
В Абхазии
Гунба поздравил сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии с Днем пограничника
16:09
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0