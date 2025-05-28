https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/grazhdan-turtsii-i-azerbaydzhana-zaderzhali-za-popytku-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-1055103137.html

Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии

Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии

Sputnik Абхазия

Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T20:18+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Очередной канал незаконного пересечения госграницы по реке Ингур выявили сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности.В мае они задержали две группы иностранцев. В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен, находящийся в международном розыске за заказное убийство, и Доган Берсан, также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков. Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Азизов и Намаз Тахмазли хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии. Возбуждены уголовные дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/badra-gunba-pozdravil-lichnyy-sostav-pogranupravleniya-fsb-rossii-s-dnem-pogranichnika-1055098794.html

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