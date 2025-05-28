https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/grazhdan-turtsii-i-azerbaydzhana-zaderzhali-za-popytku-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-1055103137.html
Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии
Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии
Sputnik Абхазия
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T20:18+0300
2025-05-28T20:18+0300
2025-05-28T20:18+0300
в абхазии
абхазия
новости
государственная граница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:453:2780:2016_1920x0_80_0_0_e6215b7e601b8f96332517e92500b9a3.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Очередной канал незаконного пересечения госграницы по реке Ингур выявили сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности.В мае они задержали две группы иностранцев. В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен, находящийся в международном розыске за заказное убийство, и Доган Берсан, также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков. Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Азизов и Намаз Тахмазли хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии. Возбуждены уголовные дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/badra-gunba-pozdravil-lichnyy-sostav-pogranupravleniya-fsb-rossii-s-dnem-pogranichnika-1055098794.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_982791cff883b1127a791747fa685169.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, государственная граница
абхазия, новости, государственная граница
Граждан Турции и Азербайджана задержали за попытку незаконного пересечения границы Абхазии
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik.
Очередной канал незаконного пересечения госграницы по реке Ингур выявили сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщили
в пресс-службе Службы госбезопасности.
В мае они задержали две группы иностранцев. В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен, находящийся в международном розыске за заказное убийство, и Доган Берсан, также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков.
Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Азизов и Намаз Тахмазли хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии.
Возбуждены уголовные дела.