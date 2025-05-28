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Кабмин утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год
Кабмин утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год
Sputnik Абхазия
Сейчас идет организационная подготовка к началу реализации программы, об условиях и начале приема заявок объявят позже. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T15:55+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год.Программа предусматривает компенсацию предпринимателям расходов на приобретение оборудования для модернизации производств или создания новых предприятий. Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания.Ожидается, что по итогам программы господдержку получат около 300 проектов, будет создано более 100 рабочих мест, вырастет объем налоговых поступлений в госбюджет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/ozgan-rasskazala-o-gosprogramme-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-na-2025-god-1054178298.html
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абхазия, новости, экономика, предпринимательство

Кабмин утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год

15:55 28.05.2025 (обновлено: 20:10 28.05.2025)
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Сейчас идет организационная подготовка к началу реализации программы, об условиях и начале приема заявок объявят позже.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год.

На нее выделено 326 миллионов рублей, 200 из которых – средства республиканского бюджета, 126 – средства российской финпомощи.

Программа предусматривает компенсацию предпринимателям расходов на приобретение оборудования для модернизации производств или создания новых предприятий. Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания.
Ожидается, что по итогам программы господдержку получат около 300 проектов, будет создано более 100 рабочих мест, вырастет объем налоговых поступлений в госбюджет.
Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2025
Радио
Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
20 марта, 15:10
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