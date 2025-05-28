https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/kabmin-utverdil-programmu-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-2025-god-1055098399.html

Кабмин утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год

Кабмин утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год

Sputnik Абхазия

Сейчас идет организационная подготовка к началу реализации программы, об условиях и начале приема заявок объявят позже. 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T15:55+0300

2025-05-28T15:55+0300

2025-05-28T20:10+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год.Программа предусматривает компенсацию предпринимателям расходов на приобретение оборудования для модернизации производств или создания новых предприятий. Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания.Ожидается, что по итогам программы господдержку получат около 300 проектов, будет создано более 100 рабочих мест, вырастет объем налоговых поступлений в госбюджет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/ozgan-rasskazala-o-gosprogramme-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-na-2025-god-1054178298.html

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