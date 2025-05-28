https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/pochti-300-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055092088.html
Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T09:00+0300
2025-05-28T09:00+0300
2025-05-28T10:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad81be0f64c1853f0389c890220fe25.jpg
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 296 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Атаке подверглись Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, уточнили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de0407fc82b10261ed56aab64b381217.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь
09:00 28.05.2025 (обновлено: 10:25 28.05.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 296 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.
Атаке подверглись Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, уточнили в ведомстве.