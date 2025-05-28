https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/pochti-300-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055092088.html

Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T09:00+0300

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2025-05-28T10:25+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 296 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Атаке подверглись Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, уточнили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html

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