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Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 296 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Атаке подверглись Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, уточнили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Почти 300 украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:00 28.05.2025 (обновлено: 10:25 28.05.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 296 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.

Атаке подверглись Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, уточнили в ведомстве.
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