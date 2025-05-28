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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T18:59+0300
2025-05-28T18:59+0300
2025-05-28T18:59+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В четверг, 29 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В четверг, 29 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.