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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона. 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T18:59+0300

2025-05-28T18:59+0300

2025-05-28T18:59+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В четверг, 29 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии