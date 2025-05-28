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Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T13:24+0300
2025-05-28T13:24+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотники, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска БпЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 339 украинских беспилотников, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.Всего с начала военной спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 ЗРК, 23 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 091 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР на границе с Днепропетровской и Запорожской областями.
За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотники, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска БпЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 339 украинских беспилотников, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.
Всего с начала военной спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 ЗРК, 23 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 091 единица специальной военной автомобильной техники.