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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-28T13:24+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотники, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска БпЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 339 украинских беспилотников, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.Всего с начала военной спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 ЗРК, 23 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 091 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские войска освободили Константиновку в Сумской области

13:24 28.05.2025 (обновлено: 14:07 28.05.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР на границе с Днепропетровской и Запорожской областями.
За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотники, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска БпЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 339 украинских беспилотников, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.
Всего с начала военной спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 ЗРК, 23 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 091 единица специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
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