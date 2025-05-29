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Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо
Sputnik Абхазия
С 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных к Дням Нижнего Новгорода. 29.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо во Дворце спорта имени Сергея Багапш. В соревнованиях принимают участие спортсмены 2011-2012 годов рождения. Всего участников 70, семеро из них приехали из Нижнего Новгорода, рассказал вице-президент Федерации дзюдо Абхазии Андрей Погосов. Турнир продлится один день. Организатор — управление по делам молодежи и спорта администрации Сухума. Директор управления по делам молодежи и спорта администрации столицы Эльза Хагба рассказала, что турнир по дзюдо за кубок мэра Сухума станет традиционным мероприятием, и участвовать в нем будут спортсмены не только из Нижнего Новгорода, но и из других городов-побратимов.Для спортсменов очень важно соревноваться с иностранными спортсменами разного уровня, подчеркнула она.Хагба добавила, что сухумские дзюдоисты уже три года принимают участие в турнирах в Нижнем Новгороде.С 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных к Дням Нижнего Новгорода. Среди них спектакли, концерты, выставки и инсталляции, спортивные турниры и этновечер, а также инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/kulturnaya-afisha-abkhazii-dni-nizhnego-novgoroda-den-zaschity-detey-i-spektakli-1055056268.html
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абхазия, новости, сухум, нижний новгород
абхазия, новости, сухум, нижний новгород

Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо

13:59 29.05.2025 (обновлено: 14:05 29.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукДни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных к Дням Нижнего Новгорода.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2011-2012 годов рождения.
Всего участников 70, семеро из них приехали из Нижнего Новгорода, рассказал вице-президент Федерации дзюдо Абхазии Андрей Погосов.
"По окончании личных соревнований будет командное соревнование "стенка на стенку", — добавил он.
Турнир продлится один день. Организатор — управление по делам молодежи и спорта администрации Сухума.
Директор управления по делам молодежи и спорта администрации столицы Эльза Хагба рассказала, что турнир по дзюдо за кубок мэра Сухума станет традиционным мероприятием, и участвовать в нем будут спортсмены не только из Нижнего Новгорода, но и из других городов-побратимов.
Для спортсменов очень важно соревноваться с иностранными спортсменами разного уровня, подчеркнула она.
Хагба добавила, что сухумские дзюдоисты уже три года принимают участие в турнирах в Нижнем Новгороде.
С 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных к Дням Нижнего Новгорода. Среди них спектакли, концерты, выставки и инсталляции, спортивные турниры и этновечер, а также инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".
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