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Две выставки открылись в Сухуме в рамках Дней Нижнего Новгорода

Две выставки открылись в Сухуме в рамках Дней Нижнего Новгорода

Sputnik Абхазия

С 29 мая по 1 июня в Сухуме пройдет множество мероприятий, приуроченных к Дням Нижнего Новгорода. Среди них спектакли, концерты, выставки и инсталляции... 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T19:34+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Две выставки открылись в Сухуме в рамках Дней Нижнего Новгорода, которые пройдут с 29 мая по 1 июня.Выставку "Рождение человека" в фойе Абхазского драматического театра представили Нижегородский литературный музей Максима Горького и детский театр "Вера".Музей организовал экспозицию с фотографиями, текстами произведений автора и информацией о его творчестве, а театр – показ отрывка из спектакля "Рождение человека". Пресс-секретарь театра Анастасия Дудоладова рассказала Sputnik, что действие рассказа происходит в Абхазии — именно здесь Горький встретил беременную женщину и стал свидетелем рождения человека. "Нам этот рассказ показался интересным тем, что там описывается красота абхазской природы, красота мира и красота человека, который приходит в этот мир. И удивление Максима Горького, почему же этот человек не остается таким прекрасным всю оставшуюся жизнь", — добавила она.Вторая выставка открылась в Абхазском госмузее и посвящена шедеврам нижегородского деревянного зодчества. "Мы хотели бы, чтобы сухумцы и гости вашего замечательного города познакомились с совершенно удивительной архитектурой севера Нижегородской области", — рассказала завотделом музея "Щелковский хутор" Ольга Ляпаева.На фотографиях запечатлены лучшие образцы архитектуры русского Поволжья, внутреннее убранство домов, копии костюмов, в которых ходили крестьяне в начале ХХ века. В музее также прозвучали народные песни в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля "Свети-Цвет" из Нижнего Новгорода и абхазского ансамбля "Ахьышьҭра".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/mezhdunarodnyy-inklyuzivnyy-forum-ritm-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1055112604.html

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