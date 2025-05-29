https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/mezhdunarodnyy-inklyuzivnyy-forum-ritm-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1055112604.html

Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме

Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T17:12+0300

2025-05-29T17:12+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме в рамках празднования Дней Нижнего Новгорода. Участников поприветствовал вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян. В форуме участвует более 150 человек из Абхазии, России и стран СНГ – активная молодежь, включая людей с инвалидностью и ОВЗ. В рамках форума участники смогут разработать проекты в сферах доступного туризма, инклюзивного образования, трудоустройства или организации спортивных мероприятий для людей с инвалидностью."Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. Автор идеи форума Роман Пономаренко подчеркнул, что Сухум и Нижний Новгород не должны быть побратимами только на бумаге, им необходимо выстраивать человеческие взаимоотношения. Пономаренко рассказал, что в детстве уже бывал в Абхазии, но это его первая взрослая встреча с республикой. Он долго готовился к ней, читал о республике, и не мог понять, почему ее называют Страной души."Я думал, наверное, что из-за этих прекрасных мест, гор, за эту зелень, за пальмы, за это море, атмосферу. Но за это время мне пришлось пообщаться со многими людьми. Я понял, что Страна души — это прежде всего люди", — подчеркнул он.В рамках форума прошла панельная дискуссия. На ней, в том числе, обсуждали сотрудничество Абхазии и Нижнего Новгорода в улучшении инфраструктуры для людей с ОВЗ, рассказал Sputnik вице-премьер Вараздат Миносян.Речь, в частности, идет об установке пандусов, подготовке общественного транспорта для перевозки людей в инвалидных колясках, проведении различных мероприятий и осуществлении социальных проектов, которые облегчат жизнь людям с ОВЗ.Глава Центра инноваций соцферы Нижегородской области Светлана Кашина подчеркнула, что у Абхазии есть огромный потенциал в сфере социального предпринимательства. "Социальное предпринимательство — это уникальное направление, поскольку сочетает в себе обязательный бизнес-подход и решение каких-то важных социальных задач, общественную полезную деятельность", — уточнила она. По ее наблюдениям это направление в Абхазии еще не столь развито, и оно может стать успешным и полезным.Сухум и Нижний Новгород – города-побратимы с 2011 года. С 29 мая по 1 июня в рамках Дней Нижнего Новгорода в абхазской столице запланировано множество мероприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/dni-nizhnego-novgoroda-v-sukhume-nachalis-s-turnira-po-dzyudo-1055109037.html

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