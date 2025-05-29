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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме
Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. 29.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме в рамках празднования Дней Нижнего Новгорода. Участников поприветствовал вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян. В форуме участвует более 150 человек из Абхазии, России и стран СНГ – активная молодежь, включая людей с инвалидностью и ОВЗ. В рамках форума участники смогут разработать проекты в сферах доступного туризма, инклюзивного образования, трудоустройства или организации спортивных мероприятий для людей с инвалидностью."Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. Автор идеи форума Роман Пономаренко подчеркнул, что Сухум и Нижний Новгород не должны быть побратимами только на бумаге, им необходимо выстраивать человеческие взаимоотношения. Пономаренко рассказал, что в детстве уже бывал в Абхазии, но это его первая взрослая встреча с республикой. Он долго готовился к ней, читал о республике, и не мог понять, почему ее называют Страной души."Я думал, наверное, что из-за этих прекрасных мест, гор, за эту зелень, за пальмы, за это море, атмосферу. Но за это время мне пришлось пообщаться со многими людьми. Я понял, что Страна души — это прежде всего люди", — подчеркнул он.В рамках форума прошла панельная дискуссия. На ней, в том числе, обсуждали сотрудничество Абхазии и Нижнего Новгорода в улучшении инфраструктуры для людей с ОВЗ, рассказал Sputnik вице-премьер Вараздат Миносян.Речь, в частности, идет об установке пандусов, подготовке общественного транспорта для перевозки людей в инвалидных колясках, проведении различных мероприятий и осуществлении социальных проектов, которые облегчат жизнь людям с ОВЗ.Глава Центра инноваций соцферы Нижегородской области Светлана Кашина подчеркнула, что у Абхазии есть огромный потенциал в сфере социального предпринимательства. "Социальное предпринимательство — это уникальное направление, поскольку сочетает в себе обязательный бизнес-подход и решение каких-то важных социальных задач, общественную полезную деятельность", — уточнила она. По ее наблюдениям это направление в Абхазии еще не столь развито, и оно может стать успешным и полезным.Сухум и Нижний Новгород – города-побратимы с 2011 года. С 29 мая по 1 июня в рамках Дней Нижнего Новгорода в абхазской столице запланировано множество мероприятий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/dni-nizhnego-novgoroda-v-sukhume-nachalis-s-turnira-po-dzyudo-1055109037.html
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абхазия, нижний новгород, новости, сухум
абхазия, нижний новгород, новости, сухум

Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме

17:12 29.05.2025 (обновлено: 17:36 29.05.2025)
© Foto / Администрация СухумаМеждународный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме
Международный инклюзивный форум Ритм Абхазии открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
© Foto / Администрация Сухума
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"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии" открылся в Сухуме в рамках празднования Дней Нижнего Новгорода.
Участников поприветствовал вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян.
"Форум городов-побратимов – это не просто собрание представителей разных регионов. Это живая платформа, где объединяются идеи, культуры, позиции и мечты о будущем. Здесь рождаются инициативы, которые способны преодолеть любые границы – культурные, социальные, экономические", — подчеркнул он.
В форуме участвует более 150 человек из Абхазии, России и стран СНГ – активная молодежь, включая людей с инвалидностью и ОВЗ. В рамках форума участники смогут разработать проекты в сферах доступного туризма, инклюзивного образования, трудоустройства или организации спортивных мероприятий для людей с инвалидностью.
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. Автор идеи форума Роман Пономаренко подчеркнул, что Сухум и Нижний Новгород не должны быть побратимами только на бумаге, им необходимо выстраивать человеческие взаимоотношения.
Пономаренко рассказал, что в детстве уже бывал в Абхазии, но это его первая взрослая встреча с республикой. Он долго готовился к ней, читал о республике, и не мог понять, почему ее называют Страной души.
"Я думал, наверное, что из-за этих прекрасных мест, гор, за эту зелень, за пальмы, за это море, атмосферу. Но за это время мне пришлось пообщаться со многими людьми. Я понял, что Страна души — это прежде всего люди", — подчеркнул он.
В рамках форума прошла панельная дискуссия. На ней, в том числе, обсуждали сотрудничество Абхазии и Нижнего Новгорода в улучшении инфраструктуры для людей с ОВЗ, рассказал Sputnik вице-премьер Вараздат Миносян.
Речь, в частности, идет об установке пандусов, подготовке общественного транспорта для перевозки людей в инвалидных колясках, проведении различных мероприятий и осуществлении социальных проектов, которые облегчат жизнь людям с ОВЗ.
Глава Центра инноваций соцферы Нижегородской области Светлана Кашина подчеркнула, что у Абхазии есть огромный потенциал в сфере социального предпринимательства.
"Социальное предпринимательство — это уникальное направление, поскольку сочетает в себе обязательный бизнес-подход и решение каких-то важных социальных задач, общественную полезную деятельность", — уточнила она.
По ее наблюдениям это направление в Абхазии еще не столь развито, и оно может стать успешным и полезным.
Сухум и Нижний Новгород – города-побратимы с 2011 года. С 29 мая по 1 июня в рамках Дней Нижнего Новгорода в абхазской столице запланировано множество мероприятий.
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме начались с турнира по дзюдо - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
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