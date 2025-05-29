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Память Сергея Багапш почтили в Джгярде
Память Сергея Багапш почтили в Джгярде
Sputnik Абхазия
Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 14 лет назад, 29 мая 2011 года. 29.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-29T18:08+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Память Сергея Багапш почтили в его родовом селе Джгярда, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, члены правительства, общественность.Сергей Багапш — второй президент Абхазии, с именем которого тесно связано признание республики Россией. Он ушел из жизни 29 мая 2011 года.Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 14 лет назад, 29 мая 2011 года.Он возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса после повторных выборов в 2005 году. С его именем неразрывно связано признание Абхазии Россией в 2008 году. В 2009 году Сергей Багапш был избран на второй президентский срок. Президент Абхазии скончался в российской клинике после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров, затем тело с почестями отправили в республику спецбортом. Похоронили Сергея Багапш в его родовом селе Джгярда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/otets-drug-sosed-i-prezident-pamyati-sergeya-bagapsh-1051194298.html
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абхазия, новости, сергей багапш
Память Сергея Багапш почтили в Джгярде
Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 14 лет назад, 29 мая 2011 года.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Память Сергея Багапш почтили в его родовом селе Джгярда, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.
В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, члены правительства, общественность.
Сергей Багапш — второй президент Абхазии, с именем которого тесно связано признание республики Россией. Он ушел из жизни 29 мая 2011 года.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 14 лет назад, 29 мая 2011 года.
Он возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса после повторных выборов в 2005 году. С его именем неразрывно связано признание Абхазии Россией в 2008 году.
В 2009 году Сергей Багапш был избран на второй президентский срок.
Президент Абхазии скончался в российской клинике после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров, затем тело с почестями отправили в республику спецбортом.
Похоронили Сергея Багапш в его родовом селе Джгярда.