Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая

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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҳҭнықалақь ацхыраара лас аԥхын аусура шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Хра злоу ахҭысқәа
Гәдоуҭа араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Посредник
Миносян о задачах на посту вице-премьера
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Гражданин и начальник
Динамика бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда
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Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
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Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
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Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
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Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
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Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Аԥсны еицырдыруа ауаа
14 шықәса раԥхьа иԥсҭазаара далҵит Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аџьаз иалоу ҭыԥҳацәоуп": аԥсуа театр апремиера аус аднаулоит
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
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Актуальный комментарий
Итоги курсов по подготовке кадров для турсферы Абхазии
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Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
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Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
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Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
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Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-30-maya-1055116014.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая
Sputnik Абхазия
территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронт с юга. 29.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-29T19:00+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В пятницу, 30 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности, гроза, местами туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня ближе к вечеру осадки прекратятся.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая

19:00 29.05.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Капли дождя
Капли дождя - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронт с юга.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В пятницу, 30 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности, гроза, местами туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Во второй половине дня ближе к вечеру осадки прекратятся.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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