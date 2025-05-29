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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая

Sputnik Абхазия

территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронт с юга. 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T19:00+0300

2025-05-29T19:00+0300

2025-05-29T19:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В пятницу, 30 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности, гроза, местами туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня ближе к вечеру осадки прекратятся.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии