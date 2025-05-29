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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая
Sputnik Абхазия
территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронт с юга. 29.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-29T19:00+0300
2025-05-29T19:00+0300
2025-05-29T19:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В пятницу, 30 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности, гроза, местами туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня ближе к вечеру осадки прекратятся.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 мая
территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронт с юга.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В пятницу, 30 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности, гроза, местами туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Во второй половине дня ближе к вечеру осадки прекратятся.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.