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Страна невыученных уроков: Германия в шаге от войны с Россией

Страна невыученных уроков: Германия в шаге от войны с Россией

Sputnik Абхазия

Немецкий канцлер Фридрих Мерц начинает путаться в показаниях. Еще в понедельник он выступил с пафосным заявлением, что, дескать, теперь-то ВСУ могут применять... 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T11:07+0300

2025-05-29T11:07+0300

2025-05-29T13:02+0300

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Немецкий канцлер Фридрих Мерц начинает путаться в показаниях. Еще в понедельник он выступил с пафосным заявлением, что, дескать, теперь-то ВСУ могут применять любые полученные от Запада вооружения как им заблагорассудится, а значит, на фронте совсем другая карта пойдет, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Но и здесь получилось не в ногу. Товарищи по коалиции и члены правительства поспешили опровергнуть слова канцлера, подчеркнув, что все договоренности кабинета Шольца, в том числе и в части ограничений для ВСУ, остаются в силе.А сам Мерц попытался обесценить свое помпезное высказывание, спустя пару дней добавив: мол, ничего нового не прозвучало, эти ограничения не действуют несколько месяцев.Соотечественники нового канцлера подобный подход не разделяют. Еще мартовский соцопрос по этой теме показал: 58 процентов немцев не хотели бы, чтобы ракеты передали ВСУ, 31 процент из них вообще против какой-либо военной помощи украинцам. За поставки высказались лишь 28 процентов респондентов. В динамике все выглядело еще хуже для Мерца: за месяц до этого противников поставок насчитывалось 49 процентов.Но главу немецкого правительства это, судя по всему, не останавливает. Пару недель назад он заявил, что Берлин хочет засекретить поставки вооружений для Украины, а теперь еще и заговорил о дальнобойном вооружении — пусть и весьма обтекаемо.По сути, Мерц пытается выступать вполне в духе "стратегической неопределенности". Загвоздка лишь в том, что первое же применение этих вооружений Украиной развеет весь этот загадочный ореол. Для любого такого удара потребуется прямое участие Берлина в определении и согласовании целей. И первый взрыв "Тауруса" на территории России положит конец мирной Германии — она станет непосредственным участником войны.О том, что для использования этих ракет необходимо прямое участие Берлина, заявлял еще в ноябре Олаф Шольц — так он объяснял, почему отказывается от передачи подобного оружия Киеву.Об этом же свидетельствует и опубликованная в феврале 2024-го расшифровка 40-минутной записи переговоров старших офицеров бундесвера с обсуждением возможности использования "Таурусов" для ударов по Крымскому мосту.Здесь, конечно, можно возразить, что Великобритания и Франция, которые поставляют Киеву чуть менее дальнобойный аналог Taurus — ракеты Storm Shadow/SCALP, в таком случае тоже участники конфликта. Но, к несчастью для Мерца и его избирателей, Германия — так уж исторически сложилось — в несколько более уязвимом положении, нежели ее соседи по Европе.У Берлина нет ни ядерного, ни гиперзвукового оружия. И конфликт России с Германией не грозит стать прологом к концу света (разве что для Германии). Возможно, довольно скорого. Потому что в военном отношении гипотетические противники из слишком разных весовых категорий.Упование на НАТО — дело, конечно, хорошее. Но, учитывая отношение новой американской власти к союзникам, которые с грехом пополам пытаются выполнить еще старые требования по расходам в два процента ВВП на оборонку, пока Трамп повышает планку до пяти, мало верится, что за океаном захотят ввязываться в Армагеддон из-за союзника, который плохо извлек уроки из собственной истории.России в этой ситуации будет нечего предъявить: с самого начала конфликта Кремль неоднократно предупреждал, что поставки вооружений Киеву могут повлечь необратимые последствия. А уж прямое участие Германии в боевых действиях против России легитимизирует и легализует любой ответ. Терпение Кремля не безгранично.Хорошо, что все это лишь гипотетические рассуждения. Думается, даже достойный внук члена НСДАП с 1938 года Фридрих Мерц не решится на такой риск. Хотя гены, конечно, берут свое: ремилитаризация Германии и бравурные заявления о планах стать первой армией Европы рискуют вылиться в попытки снова сделать фатерлянд превыше всего. Но здесь риск не оправдан.Ради чего Берлин мог бы решиться на такой шаг? Ради продолжения войны, исход которой предрешен? Ради того, чтобы приумножить число ее жертв? Ведь существенных изменений на фронте не смогут обеспечить даже все 600 "Таурусов", как не дали их "Леопарды", "Мардеры", "Гепарды" и MARS II. А передать немцы могут гораздо меньше.Даже Соединенные Штаты, которые долгое время были флагманом поддержки Украины, уже открыто говорят о том, что конфликт необходимо заканчивать, так что такой шаг со стороны немцев станет серьезным ударом по мирной инициативе. Довольно мерцкий поступок.В Кремле же дипломатично подчеркивают: заявление канцлера — это не что иное, как провоцирование войны. Войны, которая ближе к своему завершению, чем когда бы то ни было за три последних года. И хочется верить, что Мерц не захочет бросать свой народ под колеса уже уходящего поезда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/trevogi-vsu-i-nato-russkoe-oruzhie-massirovannogo-prinuzhdeniya-k-miru-1055100638.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, германия, россия, украина