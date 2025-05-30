https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/nizhniy-novgorod-peredal-sukhumu-spetstekhniku-1055119599.html

Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику

Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину. 30.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-30T11:00+0300

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в абхазии

нижний новгород

администрация города сухум

сухум

абхазия

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину. Ключи от спецтранспорта вручили главе столицы Тимуру Агрба. Он лично сел за руль и осмотрел машину. Мероприятие прошло в рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум". Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/dve-vystavki-otkrylis-v-sukhume-v-ramkakh-dney-nizhnego-novgoroda-1055113064.html

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