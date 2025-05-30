Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику
11:00 30.05.2025 (обновлено: 14:25 30.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину.
Ключи от спецтранспорта вручили главе столицы Тимуру Агрба. Он лично сел за руль и осмотрел машину.
© Sputnik / Томас ТхайцукНижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
© Sputnik / Томас ТхайцукПоливомоечная машина
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Поливомоечная машина
© Sputnik / Томас ТхайцукТимур Агрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Агрба
© Sputnik / Томас ТхайцукДелегация из Нижнего Новгорода
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Нижнего Новгорода
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Поливомоечная машина
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Агрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Нижнего Новгорода
Мероприятие прошло в рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум".
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.