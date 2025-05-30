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https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/nizhniy-novgorod-peredal-sukhumu-spetstekhniku-1055119599.html
Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику
Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину. Ключи от спецтранспорта вручили главе столицы Тимуру Агрба. Он лично сел за руль и осмотрел машину. Мероприятие прошло в рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум". Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/dve-vystavki-otkrylis-v-sukhume-v-ramkakh-dney-nizhnego-novgoroda-1055113064.html
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нижний новгород, администрация города сухум, сухум, абхазия
нижний новгород, администрация города сухум, сухум, абхазия

Нижний Новгород передал Сухуму спецтехнику

11:00 30.05.2025 (обновлено: 14:25 30.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину.
Ключи от спецтранспорта вручили главе столицы Тимуру Агрба. Он лично сел за руль и осмотрел машину.
© Sputnik / Томас ТхайцукНижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
© Sputnik / Томас ТхайцукПоливомоечная машина
Поливомоечная машина - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поливомоечная машина
© Sputnik / Томас ТхайцукТимур Агрба
Тимур Агрба - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Агрба
© Sputnik / Томас ТхайцукДелегация из Нижнего Новгорода
Делегация из Нижнего Новгорода - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Нижнего Новгорода
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нижний Новгород передал Сухуму поливомоечную машину
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поливомоечная машина
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Агрба
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Нижнего Новгорода
Мероприятие прошло в рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум".
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.
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