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Глава Минтуризма обсудил вопросы сотрудничества с руководством сухумского аэропорта

Глава Минтуризма обсудил вопросы сотрудничества с руководством сухумского аэропорта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Астамур Логуа обсудил вопросы сотрудничества с руководством сухумского аэропорта, сообщили в пресс-службе ведомства. 31.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-31T09:46+0300

2025-05-31T09:46+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Астамур Логуа обсудил вопросы сотрудничества с руководством сухумского аэропорта, сообщили в пресс-службе ведомства. В их числе были перспективы развития авиасообщения с российскими городами.Одно из приоритетных направлений работы — перераспределение пассажиропотока между аэропортами Сочи и Сухума крупными туроператорами. Его планируется довести до 25% от общего числа туристов. Кроме того, обсуждались развитие инфраструктуры и готовность к внештатным ситуациям, в том числе размещение пассажиров на территории Абхазии в случае необходимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html

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