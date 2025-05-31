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Лучшие социальные проекты определят на форуме "Ритм Абхазии"
Лучшие социальные проекты определят на форуме "Ритм Абхазии"
Sputnik Абхазия
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года, в нем участвуют... 31.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-31T13:36+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Начался третий день международного инклюзивного форума "Ритм Абхазии", по итогам которого определятся лучшие социальные проекты. Как рассказал автор форума Роман Пономаренко сегодня 10 команд будут защищать свои проекты. Цель мероприятия - сплотить народы разных стран и выстроить между ними социальные связи. "Ребята делают проекты в сфере образования, инклюзивного образования, доступной среды, доступного туризма", - пояснил Пономаренко. Он выразил уверенность в том, что проекты, которые предложат участники форума будут реализованы в Абхазии при помощи Нижнего Новгорода и приносить пользу людям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/voprosy-inklyuzii-kak-prokhodit-forum-ritm-abkhazii----1055116681.html
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Лучшие социальные проекты определят на форуме "Ритм Абхазии"
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года, в нем участвуют более 150 человек, в том числе люди с инвалидностью и ОВЗ.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Начался третий день международного инклюзивного форума "Ритм Абхазии", по итогам которого определятся лучшие социальные проекты.
Как рассказал автор форума Роман Пономаренко сегодня 10 команд будут защищать свои проекты.
"Сюда приехали участники из Абхазии, России, Казахстана, Таджикистана. Мы впервые делаем такой масштабный форум на этой благодатной абхазской земле", - подчеркнул он.
Цель мероприятия - сплотить народы разных стран и выстроить между ними социальные связи.
"Ребята делают проекты в сфере образования, инклюзивного образования, доступной среды, доступного туризма", - пояснил Пономаренко.
Он выразил уверенность в том, что проекты, которые предложат участники форума будут реализованы в Абхазии при помощи Нижнего Новгорода и приносить пользу людям.