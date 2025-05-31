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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/vs-rossii-udarili-iskanderami-po-puskovym-ustanovkam-himars-v-sumskoy-oblasti-1055137799.html
ВС России ударили "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области
ВС России ударили "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские войска нанесли удары "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области, сообщили в Минобороны России. 31.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-31T14:14+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские войска нанесли удары "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области, сообщили в Минобороны России.За сутки российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цеха по производству БпЛА, места их хранения, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 169 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 592 беспилотника, 609 ЗРК, 23 671 танк и другие боевые бронированные машины, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/sovmestnoe-proizvodstvo-wunderwaffe-ukraina-obrechena-1055119457.html
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ВС России ударили "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области

14:14 31.05.2025
© Sputnik / Константин Морозов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция динамического показа военной техники на полигоне "Алабино"
Генеральная репетиция динамического показа военной техники на полигоне Алабино - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Константин Морозов
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские войска нанесли удары "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в публикации ведомства.
За сутки российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цеха по производству БпЛА, места их хранения, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты 169 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 592 беспилотника, 609 ЗРК, 23 671 танк и другие боевые бронированные машины, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы специальной военной автомобильной техники.
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