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ВС России ударили "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области

ВС России ударили "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские войска нанесли удары "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области, сообщили в Минобороны России. 31.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-31T14:14+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российские войска нанесли удары "Искандерами" по пусковым установкам HIMARS в Сумской области, сообщили в Минобороны России.За сутки российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цеха по производству БпЛА, места их хранения, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 169 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 592 беспилотника, 609 ЗРК, 23 671 танк и другие боевые бронированные машины, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/sovmestnoe-proizvodstvo-wunderwaffe-ukraina-obrechena-1055119457.html

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