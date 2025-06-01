https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/blagotvoritelnaya-aktsiya-dobryy-kartofel-nachalas-v-sukhume-1055143345.html
Благотворительная акция "Добрый картофель" началась в Сухуме
Благотворительная акция "Добрый картофель" началась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Средства, вырученные с продажи картошки фри или картофеля по-деревенски пойдут на лечение тяжелобольных детей. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T17:56+0300
2025-06-01T17:56+0300
2025-06-01T17:56+0300
в абхазии
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культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Ежегодная благотворительная акция "Добрый картофель" началась в Сухуме. Она приурочена Международному дню защиты детей и организована фондом "Ашана" совместно с рестораном "А-бургер". Роль кассира первыми на себя примерили директор фонда, детский омбудсмен Мактина Джинджолия, руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия, член попечительского совета "Ашаны" Азамат Багателия. Всего сегодня будет 24 кассира, среди которых врачи, артисты, спортсмены, журналисты, блогеры, работники культуры. Акция сопровождалась развлекательной программой, выступлением абхазских артистов, творческим мастер-классом по лепке из глины от студии Rama.Ceramics, праздничной лотереей от партнеров. Акция продлится до 21:00. Все средства, вырученные с продажи картофеля, будут направлены на лечение тяжелобольных детей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/ashana-i-rossiyskiy-fond-krug-dobra-pomogli-rebenku-s-redkim-zabolevaniem-1055093194.html
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
Благотворительная акция "Добрый картофель" началась в Сухуме
Средства, вырученные с продажи картошки фри или картофеля по-деревенски пойдут на лечение тяжелобольных детей.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Ежегодная благотворительная акция "Добрый картофель" началась в Сухуме.
Она приурочена Международному дню защиты детей и организована фондом "Ашана" совместно с рестораном "А-бургер".
Роль кассира первыми на себя примерили директор фонда, детский омбудсмен Мактина Джинджолия, руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия, член попечительского совета "Ашаны" Азамат Багателия.
Всего сегодня будет 24 кассира, среди которых врачи, артисты, спортсмены, журналисты, блогеры, работники культуры.
Акция сопровождалась развлекательной программой, выступлением абхазских артистов, творческим мастер-классом по лепке из глины от студии Rama.Ceramics, праздничной лотереей от партнеров.
Акция продлится до 21:00. Все средства, вырученные с продажи картофеля, будут направлены на лечение тяжелобольных детей Абхазии.