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Итоги форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме
Итоги форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме
Sputnik Абхазия
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. В нем приняли... 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T09:53+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Итоги международного инклюзивного форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе форума.Первое место занял проект "Чай "Амра Абхазия". По идее авторов, в нем могут принять участие 10 семей с детьми с ОВЗ. Родители и дети будут собирать и сортировать чай вместе, что позволит создать рабочие места для родителей и обучить детей ремеслу. Второе место занял проект "Мост дружбы", контактный центр, который поможет организовать реабилитацию людей с ОВЗ на территории России. "Бронзу" присудили сервису по трудоустройству людей с инвалидностью в Сухуме, предоставляющий помощь по профориентации, составлению резюме, консультации психолога-наставника. Команды были сборными, проекты разрабатывали люди из разных стран и городов. Идея форума, который проводился с 29 по 31 мая, состоит в том, чтобы вывести на прямой диалог органы власти и обычных людей, которые хотят менять жизнь к лучшему.На панельной дискуссии "Площадка трех мэров" также были сделаны заявления о том, что власти готовы рассмотреть и поддержать проекты участников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/panelnaya-diskussiya-ploschadka-trekh-merov-proshla-v-sukhume-1055133181.html
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Итоги форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме
"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. В нем приняли участие более 150 человек, в том числе люди с инвалидностью и ОВЗ.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Итоги международного инклюзивного форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе форума.
Первое место занял проект "Чай "Амра Абхазия". По идее авторов, в нем могут принять участие 10 семей с детьми с ОВЗ. Родители и дети будут собирать и сортировать чай вместе, что позволит создать рабочие места для родителей и обучить детей ремеслу.
Второе место занял проект "Мост дружбы", контактный центр, который поможет организовать реабилитацию людей с ОВЗ на территории России.
"Бронзу" присудили сервису по трудоустройству людей с инвалидностью в Сухуме, предоставляющий помощь по профориентации, составлению резюме, консультации психолога-наставника.
Команды были сборными, проекты разрабатывали люди из разных стран и городов. Идея форума, который проводился с 29 по 31 мая, состоит в том, чтобы вывести на прямой диалог органы власти и обычных людей, которые хотят менять жизнь к лучшему.
"В практике центрального форума "Территория ритма" мы предоставляем финансированием командам в размере 100-200 тысяч рублей. Но самый важный эффект, когда руководители принимающие решения видят проекты, которые могут быть полезны широкому кругу лиц", - подчеркнули в пресс-службе.
На панельной дискуссии "Площадка трех мэров" также были сделаны заявления о том, что власти готовы рассмотреть и поддержать проекты участников.