https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/itogi-foruma-ritm-abkhazii-podveli-v-sukhume-1055140501.html

Итоги форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме

Итоги форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Ритм Абхазии" стал продолжением форума социальных предпринимателей "Территория ритма", который проводится в Нижегородской области с 2017 года. В нем приняли... 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T09:53+0300

2025-06-01T09:53+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Итоги международного инклюзивного форума "Ритм Абхазии" подвели в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе форума.Первое место занял проект "Чай "Амра Абхазия". По идее авторов, в нем могут принять участие 10 семей с детьми с ОВЗ. Родители и дети будут собирать и сортировать чай вместе, что позволит создать рабочие места для родителей и обучить детей ремеслу. Второе место занял проект "Мост дружбы", контактный центр, который поможет организовать реабилитацию людей с ОВЗ на территории России. "Бронзу" присудили сервису по трудоустройству людей с инвалидностью в Сухуме, предоставляющий помощь по профориентации, составлению резюме, консультации психолога-наставника. Команды были сборными, проекты разрабатывали люди из разных стран и городов. Идея форума, который проводился с 29 по 31 мая, состоит в том, чтобы вывести на прямой диалог органы власти и обычных людей, которые хотят менять жизнь к лучшему.На панельной дискуссии "Площадка трех мэров" также были сделаны заявления о том, что власти готовы рассмотреть и поддержать проекты участников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/panelnaya-diskussiya-ploschadka-trekh-merov-proshla-v-sukhume-1055133181.html

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