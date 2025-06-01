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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/kiev-pytalsya-sovershit-terroristicheskie-ataki-na-pyat-rossiyskikh-aerodromov-1055144492.html
В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах
В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах
Sputnik Абхазия
Жертв среди военных и гражданского персонала нет, некоторые участники терактов задержаны. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Киев совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромы на территории России, заявили в Минобороны России.В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, оно ликвидировано. Жертв среди военных и гражданского персонала нет, уточнили в ведомстве. Некоторые участники терактов задержаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-alekseevka-v-sumskoy-oblasti-1055141376.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах

20:11 01.06.2025 (обновлено: 20:14 01.06.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Жертв среди военных и гражданского персонала нет, некоторые участники терактов задержаны.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Киев совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромы на территории России, заявили в Минобороны России.
Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отражены.
В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, оно ликвидировано.
Жертв среди военных и гражданского персонала нет, уточнили в ведомстве. Некоторые участники терактов задержаны.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области
13:18
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