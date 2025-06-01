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В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах
В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах
Sputnik Абхазия
Жертв среди военных и гражданского персонала нет, некоторые участники терактов задержаны. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T20:11+0300
2025-06-01T20:11+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Киев совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромы на территории России, заявили в Минобороны России.В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, оно ликвидировано. Жертв среди военных и гражданского персонала нет, уточнили в ведомстве. Некоторые участники терактов задержаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-alekseevka-v-sumskoy-oblasti-1055141376.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах
20:11 01.06.2025 (обновлено: 20:14 01.06.2025)
Жертв среди военных и гражданского персонала нет, некоторые участники терактов задержаны.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Киев совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромы на территории России, заявили в Минобороны России.
Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отражены.
В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, оно ликвидировано.
Жертв среди военных и гражданского персонала нет, уточнили в ведомстве. Некоторые участники терактов задержаны.