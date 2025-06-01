https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/kiev-pytalsya-sovershit-terroristicheskie-ataki-na-pyat-rossiyskikh-aerodromov-1055144492.html

В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах

В Минобороны России сообщили об атаках Киева на аэродромы в пяти регионах

Sputnik Абхазия

Жертв среди военных и гражданского персонала нет, некоторые участники терактов задержаны. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T20:11+0300

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2025-06-01T20:14+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Киев совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромы на территории России, заявили в Минобороны России.В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, оно ликвидировано. Жертв среди военных и гражданского персонала нет, уточнили в ведомстве. Некоторые участники терактов задержаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-alekseevka-v-sumskoy-oblasti-1055141376.html

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