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Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области

Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T13:18+0300

2025-06-01T13:18+0300

2025-06-01T13:18+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цеха производства ударных БпЛА и место их запуска, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах. Средствами ПВО сбиты 7 авиабомб JDAM и 100 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 692 беспилотников, 609 ЗРК, 23 685 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 288 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/vs-rossii-udarili-iskanderami-po-puskovym-ustanovkam-himars-v-sumskoy-oblasti-1055137799.html

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