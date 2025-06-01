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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-alekseevka-v-sumskoy-oblasti-1055141376.html
Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T13:18+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цеха производства ударных БпЛА и место их запуска, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах. &nbsp;Средствами ПВО сбиты 7 авиабомб JDAM и 100 беспилотников.&nbsp; Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 692 беспилотников, 609 ЗРК, 23 685 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/vs-rossii-udarili-iskanderami-po-puskovym-ustanovkam-himars-v-sumskoy-oblasti-1055137799.html
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Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области

13:18 01.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цеха производства ударных БпЛА и место их запуска, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.  
Средствами ПВО сбиты 7 авиабомб JDAM и 100 беспилотников. 
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 692 беспилотников, 609 ЗРК, 23 685 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
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