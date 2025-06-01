https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-v-pitsundskom-khrame-i-anakopiyskie-sezony-1055143780.html

Культурная афиша Абхазии: концерты в Пицундском храме и Анакопийские сезоны

Культурная афиша Абхазии: концерты в Пицундском храме и Анакопийские сезоны

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии со 2 по 8 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T19:08+0300

2025-06-01T19:08+0300

2025-06-01T19:08+0300

в абхазии

абхазия

культура

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Культурная афиша Абхазии со 2 по 8 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых.РУСДРАМ 2 и 3 июня в 19:00 - спектакль "Стеклянный зверинец" по произведению Теннеси Уильямса. 4 июня в 19:00 - романтическая комедия "Безымянная звезда". 5 июня в 19:00 - комедия "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. 6 июня в 19:00 - комедия "Оскар" по пьесе Клода Манье. 7 июня в 19:00 - комедия "Виндзорские проказницы" по классической пьесе Шекспира. 8 июня в 19:00 - спектакль "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева. Новый Афон 7 июня в 18:00 в концертном зале Новоафонской пещеры в рамках празднования юбилейного года пройдет концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии. Пицундский храм 2 и 7 июня в 17:00 - концерты солистов Абхазской госфилармонии. В программе органная, инструментальная, вокальная музыка западно-европейских, русских и абхазских композиторов. 6 и 8 июня в 17:00 - концерты органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. Прозвучат классические и неоклассические произведения, саундтреки из кинофильмов. Выставки До 4 июня в здании бывшего кафе "Белый парус" на набережной Махаджиров в Сухуме будет открыта выставка, посвященная мозаичному искусству Абхазии. До 15 июня в The Wall Gallery в Сухуме будет проходить выставка картин Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна". До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. До конца июля будет открыта выставка к 80-летию Владислава Ардзинба "Наша звезда" в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/vystavka-igorya-panchenko-otkrylas-v-sukhume-1055054347.html

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