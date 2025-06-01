https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/muzhchina-pogib-v-avarii-v-sukhume-1055146540.html

Мужчина погиб в аварии в Сухуме

Мужчина погиб в аварии в Сухуме

Sputnik Абхазия

Водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя машинами и въехал в столб. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T22:45+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Мужчина погиб в аварии на улице Дзидзария в Сухуме, рассказал Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Причиной аварии стало то, что 29-летний водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя автомобилями и въехал в столб. В больницу также доставили девушку с незначительными ушибами. Ее жизни ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html

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