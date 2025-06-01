Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/muzhchina-pogib-v-avarii-v-sukhume-1055146540.html
Мужчина погиб в аварии в Сухуме
Мужчина погиб в аварии в Сухуме
Sputnik Абхазия
Водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя машинами и въехал в столб. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T22:45+0300
2025-06-01T22:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985512_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e26becf715a218b4da998616f50b2c0a.jpg
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Мужчина погиб в аварии на улице Дзидзария в Сухуме, рассказал Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Причиной аварии стало то, что 29-летний водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя автомобилями и въехал в столб. В больницу также доставили девушку с незначительными ушибами. Ее жизни ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985512_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_394b3c1a421f7ae8a3cd019a385590a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, дтп
абхазия, новости, дтп

Мужчина погиб в аварии в Сухуме

22:45 01.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПатрульная машина
Патрульная машина - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя машинами и въехал в столб.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Мужчина погиб в аварии на улице Дзидзария в Сухуме, рассказал Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
Причиной аварии стало то, что 29-летний водитель проехал на красный свет, столкнулся с еще двумя автомобилями и въехал в столб.
В больницу также доставили девушку с незначительными ушибами. Ее жизни ничего не угрожает.
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2025
В Абхазии
Более 20 ДТП произошло в Абхазии в первом квартале 2025 года
16 апреля, 16:16
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0