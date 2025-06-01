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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T18:59+0300

2025-06-01T18:59+0300

2025-06-01T18:59+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В понедельник, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии