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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T18:59+0300
2025-06-01T18:59+0300
2025-06-01T18:59+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В понедельник, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 июня
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием прохождения атмосферного фронта южного циклона.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В понедельник, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.