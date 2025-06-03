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Абхазия вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в июне у россиян
Абхазия вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в июне у россиян
Sputnik Абхазия
Продажи реальных туров в республику выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T12:02+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в июне, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру". На нее приходится 6,7% реальных продаж туров, на 1,6% больше, чем в прошлом году. Причиной могло стать падение спроса на Анапу и другие российские черноморские курорты, кроме Крыма. "Если в прошлом году первое и второе места делили Турция и Россия, то в этом – Турция и Египет. Причем доля Турции осталась практически той же, сократившись совсем немного (37,2% в этом июне и 38,5% в прошлом), а доля России уменьшилась вдвое – с 27% в прошлом июне до 13,6% в этом", – говорится в публикации.От уменьшения доли российских курортов выиграли зарубежные направления, в том числе Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/mchs-abkhazii-predlagaet-otkryt-kupalnyy-sezon-s-5-iyunya-1054949236.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
Абхазия вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в июне у россиян
12:02 03.06.2025 (обновлено: 12:23 03.06.2025)
Продажи реальных туров в республику выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в июне, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру".
На нее приходится 6,7% реальных продаж туров, на 1,6% больше, чем в прошлом году.
Причиной могло стать падение спроса на Анапу и другие российские черноморские курорты, кроме Крыма.
"Если в прошлом году первое и второе места делили Турция и Россия, то в этом – Турция и Египет. Причем доля Турции осталась практически той же, сократившись совсем немного (37,2% в этом июне и 38,5% в прошлом), а доля России уменьшилась вдвое – с 27% в прошлом июне до 13,6% в этом", – говорится в публикации.
От уменьшения доли российских курортов выиграли зарубежные направления, в том числе Абхазия.