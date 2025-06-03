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Повторные выборы депутата Парламента в округе №26 пройдут 26 июля
Повторные выборы депутата Парламента в округе №26 пройдут 26 июля
Sputnik Абхазия
Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T15:12+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Повторные выборы депутата Парламента по избирательному округу №26 (Драндский) пройдут 26 июля, сообщили в ЦИК.Вторым вопросом на заседании комиссии был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и поведению повторных выборов.Выборы в Парламент Абхазии прошли в марте 2022 года. Депутатом от округа №26 стал Адгур Харазия, набравший 50,28% голосов. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-dosrochno-prekratil-polnomochiya-deputata-adgura-kharaziya-1054993520.html
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Повторные выборы депутата Парламента в округе №26 пройдут 26 июля
15:12 03.06.2025 (обновлено: 15:54 03.06.2025)
Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Повторные выборы депутата Парламента по избирательному округу №26 (Драндский) пройдут 26 июля, сообщили в ЦИК.
Вторым вопросом на заседании комиссии был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и поведению повторных выборов.
Выборы в Парламент Абхазии прошли в марте 2022 года. Депутатом от округа №26 стал Адгур Харазия, набравший 50,28% голосов.
Харазия подозревается в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Харазия находится в розыске.
21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.