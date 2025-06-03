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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием холодной воздушной массы. 03.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-03T17:00+0300

2025-06-03T17:00+0300

2025-06-03T17:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. В среду, 4 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии