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СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях
СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях
Sputnik Абхазия
В результате подрывов железнодорожного и автомобильного мостов с рельсов сошли пассажирский, товарный и диагностический поезда. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T16:21+0300
2025-06-03T16:21+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях в качестве терактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что террористы действовали по указанию Киева и старались, чтоб под удар попали сотни мирных граждан.Семеро человек погибли в результате терактов, 113 пострадали, в том числе дети. Специалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, допросили свидетелей и потерпевших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/podryvy-stali-prichinoy-obrusheniya-mostov-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-1055141000.html
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СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях
16:21 03.06.2025 (обновлено: 16:49 03.06.2025)
В результате подрывов железнодорожного и автомобильного мостов с рельсов сошли пассажирский, товарный и диагностический поезда.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik.
Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях в качестве терактов. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – говорится в публикации.
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что террористы действовали по указанию Киева и старались, чтоб под удар попали сотни мирных граждан.
Семеро человек погибли в результате терактов, 113 пострадали, в том числе дети.
Специалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, допросили свидетелей и потерпевших.