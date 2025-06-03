https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/sk-rossii-nazval-teraktami-podryvy-zheleznoy-dorogi-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1055172324.html

СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях

СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях

Sputnik Абхазия

В результате подрывов железнодорожного и автомобильного мостов с рельсов сошли пассажирский, товарный и диагностический поезда. 03.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-03T16:21+0300

2025-06-03T16:21+0300

2025-06-03T16:49+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях в качестве терактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что террористы действовали по указанию Киева и старались, чтоб под удар попали сотни мирных граждан.Семеро человек погибли в результате терактов, 113 пострадали, в том числе дети. Специалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, допросили свидетелей и потерпевших.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/podryvy-stali-prichinoy-obrusheniya-mostov-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-1055141000.html

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