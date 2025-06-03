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СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях
СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях
Sputnik Абхазия
В результате подрывов железнодорожного и автомобильного мостов с рельсов сошли пассажирский, товарный и диагностический поезда. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях в качестве терактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что террористы действовали по указанию Киева и старались, чтоб под удар попали сотни мирных граждан.Семеро человек погибли в результате терактов, 113 пострадали, в том числе дети. Специалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, допросили свидетелей и потерпевших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/podryvy-stali-prichinoy-obrusheniya-mostov-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-1055141000.html
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россия, новости, следственный комитет рф, украина

СК России назвал терактами подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях

16:21 03.06.2025 (обновлено: 16:49 03.06.2025)
© Sputnik / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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В результате подрывов железнодорожного и автомобильного мостов с рельсов сошли пассажирский, товарный и диагностический поезда.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях в качестве терактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – говорится в публикации.

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что террористы действовали по указанию Киева и старались, чтоб под удар попали сотни мирных граждан.
Семеро человек погибли в результате терактов, 113 пострадали, в том числе дети.
Специалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, допросили свидетелей и потерпевших.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
Подрывы стали причиной обрушения мостов в Курской и Брянской областях
1 июня, 10:51
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