https://sputnik-abkhazia.ru/20250604/oleg-bartsits-vstretilsya-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-1055186031.html

Олег Барциц встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

Олег Барциц встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

64-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 25-26 июня. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц встретился с сопредседателями Женевских дискуссий, сообщили в пресс-службе МИД. В республику прибыли представители ООН, ЕС и ОБСЕ Джихан Султаноглу, Магдалена Гроно, Криштов Эрнст Шпети.Барциц подчеркнул необходимость подписания Грузией документа о неприменении силы, напомнил, что Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале не работает из-за позиции Тбилиси. Кроме того, Барциц отметил, что обстановка внутри Абхазии стабильна, республика развивается, во многом благодаря сотрудничеству с Россией. "Плодотворное взаимодействие с российскими стратегическими союзниками и партнерами – залог нашего устойчивого развития. Мы расцениваем наше сотрудничество как глобальное, всеобъемлющее и намерены его укреплять", — заявил он. Глава МИД подчеркнул, что Абхазия и дальше будет расширять контакты с другими странами, работать над признанием ее независимости международным сообществом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-rasskazal-o-vazhnosti-zhenevskikh-diskussiy-1053692526.html

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