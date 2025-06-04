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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием смены холодной воздушной массы на теплую массу. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-04T20:54+0300

2025-06-04T20:54+0300

2025-06-04T20:54+0300

погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В четверг, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +19°С до +24°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии