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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием смены холодной воздушной массы на теплую массу. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В четверг, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +19°С до +24°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 июня

20:54 04.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием смены холодной воздушной массы на теплую массу.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В четверг, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +19°С до +24°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
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