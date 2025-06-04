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Ясельная группа появилась в детсаду "Куараса" после капитального ремонта
Ясельная группа появилась в детсаду "Куараса" после капитального ремонта
Sputnik Абхазия
В садик ходит 120 детей. Они разделены на шесть групп, пять из которых – абхазские. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Ясельная группа появилась в детсаде "Куараса" в Гулрыпшском районе после капитального ремонта.По словам воспитателей в детсаду, основная цель их работы – погрузить детей в абхазскую языковую среду, научить их свободно разговаривать на родном языке. Раньше тут было всего две многонациональные группы, и работать было нелегко. Сейчас групп шесть, пять из них – абхазские. Но самая востребованная группа – ясельная, рассказала в интервью "Абхазскому телевидению" заведующая садом Эсма Шамба."У нас есть и подготовительный класс. То есть дети с двух до семи лет – они в нашем саду, а потом идут в школу уже подготовленными. У нас район трудовой. Поэтому такие садики крайне необходимы", – подчеркнула она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/ashana-i-rossiyskiy-fond-krug-dobra-pomogli-rebenku-s-redkim-zabolevaniem-1055093194.html
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абхазия: благоустройство районов и городов, новости, абхазия, дети
абхазия: благоустройство районов и городов, новости, абхазия, дети

Ясельная группа появилась в детсаду "Куараса" после капитального ремонта

11:33 04.06.2025 (обновлено: 12:34 04.06.2025)
© Foto / Администрация Гулрыпшского районаЯсельная группа появилась в детсаде "Куараса" после капитального ремонта
Ясельная группа появилась в детсаде Куараса после капитального ремонта - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2025
© Foto / Администрация Гулрыпшского района
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В садик ходит 120 детей. Они разделены на шесть групп, пять из которых – абхазские.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Ясельная группа появилась в детсаде "Куараса" в Гулрыпшском районе после капитального ремонта.

Строители заменили кровлю, окна и двери, привели в порядок фасад, обновили мебель, игровые комнаты, построили новые игровые площадки. На работы из фонда Госкомитета по репатриации выделили 54 млн рублей.

По словам воспитателей в детсаду, основная цель их работы – погрузить детей в абхазскую языковую среду, научить их свободно разговаривать на родном языке. Раньше тут было всего две многонациональные группы, и работать было нелегко. Сейчас групп шесть, пять из них – абхазские.
Но самая востребованная группа – ясельная, рассказала в интервью "Абхазскому телевидению" заведующая садом Эсма Шамба.
"У нас есть и подготовительный класс. То есть дети с двух до семи лет – они в нашем саду, а потом идут в школу уже подготовленными. У нас район трудовой. Поэтому такие садики крайне необходимы", – подчеркнула она.
Подписание соглашения о сотрудничестве между фондами Круг добра и Ашана - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
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