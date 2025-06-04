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Ясельная группа появилась в детсаду "Куараса" после капитального ремонта

Ясельная группа появилась в детсаду "Куараса" после капитального ремонта

Sputnik Абхазия

В садик ходит 120 детей. Они разделены на шесть групп, пять из которых – абхазские. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-04T11:33+0300

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Ясельная группа появилась в детсаде "Куараса" в Гулрыпшском районе после капитального ремонта.По словам воспитателей в детсаду, основная цель их работы – погрузить детей в абхазскую языковую среду, научить их свободно разговаривать на родном языке. Раньше тут было всего две многонациональные группы, и работать было нелегко. Сейчас групп шесть, пять из них – абхазские. Но самая востребованная группа – ясельная, рассказала в интервью "Абхазскому телевидению" заведующая садом Эсма Шамба."У нас есть и подготовительный класс. То есть дети с двух до семи лет – они в нашем саду, а потом идут в школу уже подготовленными. У нас район трудовой. Поэтому такие садики крайне необходимы", – подчеркнула она.

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