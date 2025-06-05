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Новые классы построят во дворе Сухумского худучилища

Новые классы построят во дворе Сухумского худучилища

Sputnik Абхазия

Художники предложили отремонтировать старое здание, расположенное во дворе, но его признали не подлежащим восстановлению. 05.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-05T16:54+0300

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2025-06-05T16:54+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Новые классы построят во дворе Сухумского художественного училища.Художники предложили восстановить старое здание, которое находится во дворе училища. Но, по мнению руководителя подрядной организации Рустама Цвейба, оно не подлежит ремонту.На встрече было принято решение о сносе старого здания и постройке нового двухэтажного на его месте. Глава государства поручил представить план строительства в ближайшее время.Гунба также побывал в мастерских училища. Амиран Адлейба показал ему проекты, над которыми сейчас идет работа. Один из них - памятник царю Леону II. Также, Гунба показали работу над макетом памятника абхазскому поэту Иуе Когония. По мнению президента, важно будет поставить памятник в том сквере, где он стоял ранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/zhivopisets-v-literature-so-dnya-rozhdeniya-iuy-kogoniya-proshlo-120-let--1050430675.html

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